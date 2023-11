Bus voor de zesde keer doelwit van criminelen

Inbraakgolf treft timmerman John Koning ‘Blubber’

Onlangs heeft timmerman John Koning ‘Blubber’ opnieuw te maken gehad met een inbraak in zijn werkbusje. Nog geen drie maanden geleden werd zijn eigen busje gestolen, en nu is de bus die hij in bruikleen heeft van zijn opdrachtgever, het doelwit geworden van criminelen. ,,Ik kan werken tot ik een ons weeg, maar kom geen stap verder. Dit is al de zesde keer dat dit me overkomt.” Door: Kevin Mooijer

De schade is aanzienlijk, met een verlies van zo’n 1000 euro aan gereedschap en nog eens 400 euro aan schroeven. De stroom van inbraken begint zijn tol te eisen van de gedupeerde timmerman. ,,Een tijdje terug stond er ’s avonds laat al een verdacht uitziende man aan mijn bus te voelen, ik was al klaar om naar bed te gaan toen ik het zag gebeuren”, herinnert Koning. ,,In mijn onderbroek ging ik eropaf, maar uiteindelijk koos ik eieren voor mijn geld. Een bus of wat gereedschap is niet meer waard dan je leven; je weet niet waar die gasten toe in staat zijn.”

De Volendammer heeft inmiddels aangifte gedaan van zijn meest recente ervaring. ,,Van de week hebben mijn buurman en ik ook videobeelden gedeeld met de politie. De dader reed in een vrij recente auto met een buitenlands kenteken. Ik hoop dat er dit keer wel actie wordt ondernomen. Van mijn eigen busje dat drie maanden terug gestolen is heb ik nooit meer iets gehoord.”

De ellende beperkte zich vorige week niet alleen tot de bus van John nabij de Boeijer en Tjalk. ,,Ook de busjes van een schilder en tegelzetter zijn opengebroken”, zegt John geïrriteerd. ,,Ik trof mijn busje ’s ochtends aan met een gat van 20 centimeter in de zijdeur. Hierdoor konden de inbrekers toegang krijgen tot de bus via het kabeltje van de schuifdeur. De enige mazzel die ik heb is dat ik mijn twee kisten met meest kostbare gereedschap dagelijks uit de auto haal. De schade bleef nu dus beperkt tot 1400 euro.”

Koning hoopt dat er snel een oplossing voor het terugkerende probleem komt. ,,Ik ben bij de gemeente aan het lobbyen voor meer verlichting op het donkere parkeerterreintje. Helaas ben ik nog geen steek verder, maar na de recente plaatsing van een zes meter groot stroomhuisje, dat nóg meer beschutting biedt, heb ik goede hoop dat de verlichting spoedig volgt.”