Bestuurlijke tumult nog lang niet beslecht

Informatieavond FC Volendam levert verbaal vuurwerk op

Donderdagavond organiseerden Team Jonk en het bestuur van FC Volendam een informatieavond in een bomvolle Jozef. Zij gaven uitleg over de bestuurlijke perikelen van de afgelopen periode en deelden hun ambitieuze toekomstplannen. Het werd een avond waarin het venijn in de staart zat, harde woorden vielen en de emoties hoog opliepen. Toen de rookwolken waren opgetrokken, werd duidelijk dat de bestuurscrisis nog niet bezworen is. En omdat ook niet iedereen het achterste van de tong liet zien, bleven belangrijke vraagstukken nog onbeantwoord.

Door: Ron Steur

Daags voor de informatieavond werd de contractverlening van trainer Wim Jonk én het voltallige bestuur met veel bombarie bekendgemaakt. Het leek een signaal dat de lucht met de RvC geklaard was. Voor anderen was de timing -vlak voor de informatieavond- juist weer een teken dat de RvC voor het blok werd gezet. De gedachte was dat in De Jozef alles duidelijk zou worden, maar duidelijk werd dat nog niet alle neuzen dezelfde kant op staan. ‘Voorzitter tegen wil en dank’ Jan Smit opende de avond door zijn Volendam eerst te bewieroken als ‘het achtste wereldwonder’, maar vervolgens een ongekende tirade af te steken. ,,Ons dorp wordt vergiftigd door sommige mensen vol jaloezie, onwetendheid en vooral pure domheid. Dat geldt niet voor iedereen. Maar hier zijn mensen aanwezig die willens en wetens onjuiste informatie verspreiden. Ophitsing, rancune en vooral achter iemands rug om mensen beschadigen en ze het liefste nog lachend een dolk in diezelfde rug steken. Daar is dit dorp pas écht goed in. Moedwillig kiezen om FC Volendam in diskrediet te brengen.’’

De Heen en Meer

De frustratie en emotie waren voelbaar en de overgang naar de inleidende feestelijke video -waarin werd teruggeblikt op de promotie- voelde daarom nog wat vreemd aan. Vervolgens nam Hoofd Jeugdopleiding Ruben Jongkind de zaal mee in de visie op jeugdopleiding. In een boeiend betoog benadrukte hij dat er gewerkt wordt aan toekomstbestendige jeugdopleiding in de geest van wijlen Johan Cruijff. Binnen die visie zijn uitslagen ondergeschikt aan de kwaliteit en hoeveelheid doorbrekende jeugdspelers. Ontwikkeling van individuele spelers staat voorop. Het verhaal van technisch directeur Jasper van Leeuwen sloot daar perfect op aan. ,,We willen een opleidingsclub blijven en we willen dat 50% van de selectie uit zelf opgeleide spelers bestaat. FC Volendam moet internationaal bekendstaan als platform voor talentontwikkeling. We willen af van de Heen en Weer. Je moet als club het geloof hebben dat er altijd meer in zit. Wij hebben het daarom zelf over de Heen en Meer.’’ Om zijn verhaal kracht bij te zetten, werden onder andere de cases van Micky van de Ven, Denso Kasius aangehaald. Deze talenten ontwikkelden zich stormachtig bij FC Volendam en maakten mooie transfers. De harmonie leek hiermee helemaal terug in de zaal, waar ook enkele RVC leden zich tussen het publiek hadden verschanst.

Toen Frans ten Berge (zakelijk directeur) het publiek meenam door de financiën, kreeg men een behoorlijk inkijkje in de toekomstdromen van het bestuur en de directie. Ten Berge liet aan de hand van vergelijkingen en rekenmodellen zien, dat de club er financieel een stuk beter voorstaat dan menigeen denkt. De begroting zou gefaseerd moeten stijgen tot maar liefst 25 miljoen in 2030. Dit komt deels uit verwachte extra inkomsten uit tv-gelden, maar het nieuw te bouwen stadion -nu nog onder de werknaam ’t Skip- speelt daar de meest prominente rol in. Er is inderdaad een operationeel verlies van 12%, maar dat valt volgens Ten Berge onder een ‘verantwoord verlies.’ Bovendien stelde hij: ,,de cijfers zijn afgestemd en besproken tussen de RvC en het bestuur. We zijn het niet over alles eens, maar wél over de cijfers.’’ De recente bestuurlijke onenigheid bleek aanzet tot een voorstel voor een nieuwe structuur. De huidige opzet werd door zowel Frans ten Berge als Hans Bond betiteld als ,,onwerkbaar.’’ Er werd een structuur gepresenteerd waarin FC Volendam een BV zou worden, waarin de RvC verdwijnen. In plaats daarvan zouden er dan aandeelhouders en een Raad van Toezicht moeten komen. Zij zouden dan de controlerende taak van de RVC over moeten nemen.

Het moment waar iedereen op wachtte kwam ook nog: Wim Jonk kwam aan het woord. Hij gaf aan ‘het machtsspel’ diep te betreuren en keek terug naar de woelige periode voor- en tijdens de winterstop. ,,Als het slecht gaat qua resultaten, weet je dat iedereen naar de stand kijkt. Daar word je op afgerekend. Maar als je naar de wedstrijden van toen kijkt, waren er wedstrijden bij waarin we meer hadden verdiend en hadden moeten halen. Op dat moment gaat onkruid zich echter wel verzamelen en komen mensen uit hun schuilkelders. Keje Molenaar, één van de grondleggers van het project, wordt niet toegelaten. Voor ons is dat nog geen gepasseerd station. Keje is een kundige man, die ons kan helpen om te groeien. Het zijn dingen waar ik last van heb. Ik heb het bij Ajax meegemaakt en maak het nu hier mee. Het is treurig dat het zo is gegaan. Er is vanuit bestuurslagen een lobby gehouden naar spelers om mij eruit te werken. Tijdens de winterstop moest ik al die kikkers weer in de kar zien te krijgen, maar als ik nog twee wedstrijden had verloren hadden ze mij eruit gegooid. Het heeft mij doen inzien dat veel mensen zeggen die claimen oranje bloed te hebben, eigenlijk maar net doen alsof ze dat hebben. Nu gaat het gelukkig de goede kant op, al is er nog een lange weg te gaan. Ik had 40 punten in mijn telefoon gezet. Iedereen lachte mij uit, maar we zijn goed op weg. Als we dat met alle commotie die er is voor elkaar krijgen, zou ik supertrots zijn. Ik wil iets neerzetten. Dat is waar het ooit om begonnen is, zodat de club zelfstandig verder kan. Hopelijk in dezelfde trein, op de ingeslagen weg. Het doet mij namelijk zeer dat er over macht wordt gesproken.’’

Hoewel bijna de voltallige zaal voelbaar op de hand van de sprekers was, durfde RvC-voorzitter Jaap Veerman het nog aan om het woord te nemen en een kritische vraag te stellen. Dat deed de avond -die tot dan toe gemoedelijk was verlopen- toch nog finaal ontbranden. Hij sprak onder andere: ,,De RvC vindt de huidige bestuurlijke structuur ook niet ideaal. Als we die kunnen verbeteren moeten we dat niet nalaten. Wij hebben als RvC altijd gezegd door te willen met Wim Jonk. Iedereen was het daarmee eens. Dat was ook een unanieme mening. We wilden alleen wél een onafhankelijke TD, omdat wij dat belangrijk vonden voor FC Volendam. Een onafhankelijke TD is een norm in het betaalde voetbal. FC Volendam is van de Volendammers. Dat moeten we borgen. De extra uitgaven die de club moet maken als we in de Eredivisie blijven, worden niet genoemd. Dat zouden de hier aanwezige mensen ook moeten horen. Die extra uitgaven zijn er wél en die moeten deze zomer opgelost worden met transfers.’’ Die laatste opmerking werkte als de zogeheten lont in een kruitvat. Voorzitter Jan Smit reageerde als door een adder gebeten. Hij stelde dat dit tijdens het gezamenlijke overleg -afgelopen dinsdagavond- uitvoerig met de voltallige RvC besproken was. Jaap Veerman werd vervolgens ook nog uitgedaagd om ‘de olifant in de kamer’ (het blokkeren van Keje Molenaar tot bestuurslid) toe lichten. Om de RvC én Keje Molenaar te beschermen weigerde Jaap hierop beleefd een reactie te geven, maar op dat moment was het kwaad al geschied en de discussie ontspoord. Zo eindigde de avond al even tumultueus als hij begon en leverde de informatieavond misschien nog wel meer vragen op dan antwoorden.