Informatieavond herontwikkelingsplannen Bokkingstraat 11-13 in Volendam

In samenspraak met de gemeente Edam-Volendam organiseert het samenwerkingsverband tussen KBK Bouwgroep bv en Quantum Vastgoed bv een informatieavond over de herontwikkelingsplannen van Bokkingstraat 11-13 in Volendam. Het idee is om deze locatie in twee delen te ontwikkelen naar woningbouw.

De informatieavond vindt plaats op woensdag 2 november in de voormalige showroom van bouwmarkt Nieuw Leven aan de Bokkingstraat 13 in Volendam.

• 18:45 uur: inloop voor een toelichting op de verbouwing van het hoekpand aan de Julianaweg en Bokkingstraat.

• 19:45 uur: een toelichting op de plannen voor de herontwikkeling van de zaag- en timmerloodsen aan de Bokkingstraat.

Het staat iedereen vrij om een of beide delen bij te wonen. Aanmelden kan tot 28 oktober aanstaande via info@kbkbouwgroep.nl. Uiteraard is het tijdens de avond ook mogelijk om vragen te stellen of ideeen/ suggesties mee te geven.