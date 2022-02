Ingezonden foto’s Johan Jonk

Nivo-lezer Johan Jonk verraste de Nivo-redactie met een aantal schitterende foto’s. Johan maakte foto’s van de Baanbrug, de Mercuriusbrug, de molen in Etersheim en de Sportcampus in Volendam. Vooral zijn foto van de Baanbrug in Edam springt in het oog, door de bijzondere hoek waarin de foto is genomen.