Ingezonden foto’s van Kees Kroon

Het verzoek van onze redactie aan de Nivo-lezers om foto’s die zij gemaakt hebben in de gemeente door te sturen bleek niet aan dovemansoren gericht. We kregen verschillende mails met prachtige foto’s binnen. Hierbij een aantal plaatjes van Kees Kroon.

,,Met het vele thuiswerken zijn velen op zoek naar manieren om de bovenkamer fris te houden”, aldus de Volendammer. ,,Een tip van mijn 94-jarige ootje is dat je altijd moet zorgen dat je de zee even ziet als je de kans hebt.”

,,Dus voordat ik achter mijn computer kruip, fiets ik iedere ochtend een rondje, onder andere over de Dijk.” De foto’s die Kees maakte kregen toepasselijke namen. Hij doopte zijn creaties onder meer om tot ‘Het Havengat in vuur en vlam’ en ‘Kotter met de was in de roop’.