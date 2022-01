Ingezonden: historische foto van Volendamse begrafenis

De prachtige foto werd ingezonden door Cees de Wit. Hij weet de Nivo-redactie te vertellen dat we vermoedelijk kijken naar een plaatje van de begrafenis van Huib Zwarthoed (Doede), de zuster van meester Zwarthoed (meester Doede). Meester Zwarthoed is op de foto te zien.

Jan Lautenschütz leidt de uitvaart in zwart pak met hoge hoed. Als dragers zijn zichtbaar Piet de Munt en de Toles, daarachter waarschijnlijk Jan van de Schutter. Als misdienaars zien we Wim Mühren met kruis, rechts een Van Schaik en links is aannemelijk een Schilder uit de Kathammerstraat.

Huib Zwarthoed (Doede) werkte op de WALA. Dat is tevens de reden dat haar collega’s in rouwkleding present zijn.