Ingezonden: Schaatsende Volendammers in 1950

In de brievenbus van de Nivo-redactie lag van de week een mooie verrassing te wachten. Namelijk een historisch krantenknipsel met bijbehorende foto’s. Op één van de foto’s bij het artikel staat een groepje Volendammer jongens afgebeeld in 1950.

Deze tekst is erbij te lezen: ,,Hebt u de Noordzee wel eens dichtgevroren gezien? Dat kon in 1929, en daarna nog één keer, in januari 1963. Iedereen wilde toen de ‘ijszee’ bekijken, wat een enorme verkeerschaos opleverde.”

,,Na één dat was toen de pret al voorbij, toen een harde westenwind de vastgevroren schotsen weer los-blies. Het vroor wel erg streng in die dagen. In Joure werd de Siberische temperatuur van -21 graden gemeten.”