Ingrijpende verbouwing ‘t Kofschip

Terwijl de kinderen al volop vakantie vieren, vindt er binnen basisschool ’t Kofschip een grote verbouwing plaats.

De gymzaal - die in het midden van het gebouw was geplaatst - wordt geheel gesloopt. Eén lokaal wordt omgebouwd tot nieuwe sportruimte, terwijl de andere lesruimten ook een metamorfose krijgen.

Dankzij deze ingrepen is het gebouw efficiënter ingericht en past het beter bij de nieuwe koers die ’t Kofschip wil varen. Na de vakantie krijgen de kinderen van de basisschool in de Broeckgouw les in het piekfijn opgeknapte gebouw.