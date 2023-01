Initiatief om prachtige natuurspeeltuin in Edam te bouwen

Een natuurlijke speelplaats voor kinderen tot dertien jaar. Dat is het doel van twee Edamse moeders als het gaat om de toekomstige indeling van het Indianendorp aan het Klundert in Edam. Momenteel ligt het simpele speelplaatsje - met slechts een schommel, glijbaan en klimrekje – er desolaat bij. Het lijkt erop dat daar binnenkort verandering in gaat komen.

Met een breed assortiment aan avontuurlijke, houten speelattributen is een prachtig ontwerp gerealiseerd. De nieuwe speeltuin bevat onder meer zandtafels en een speelhuisje voor de allerkleinste kinderen, tot klim- en balansroutes, verstop- en plukbosjes en een supernova draaitoestel voor de jeugd tot dertien jaar. Bovendien moet de plek ook geschikt gemaakt worden voor mindervalide kinderen. De beoogde extra brede glijbaan en nestschommel zijn hier voorbeelden van. Ook aan de biodiversiteit is gedacht. Struiken met besjes, appelbomen en kruidenrijke vlinder- en bijenstroken met een bijenhotel zorgen niet alleen voor een prachtig plaatje, maar kunnen tevens een milieubewuste toevoeging aan de speelplaats zijn.

Het prijskaartje dat om de speeltuin hangt bedraagt 119.000 euro. De gemeente Edam-Volendam heeft toegezegd 30.000 euro voor haar rekening te nemen. De overige 89.000 euro moet door middel van fondsen, sponsoren en eventuele crowdfunding worden opgehaald. Rabobank en Jantje Beton hebben ieder inmiddels 10.000 euro toegezegd. Het is de ambitie om snel door te pakken. De initiatiefnemers hopen in het voorjaar van 2023 de voorbereidende werkzaamheden te kunnen starten.

Wil je ook je steentje bijdragen? Neem dan contact op via

annekenatuurlijk@gmail.com