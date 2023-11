Inloopavond nieuwe plannen voor verkeersveiligheid Zuidpolderlaan

Op de inloopavond in basisschool De Piramide waren zo’n zestig belangstellenden afgekomen. De wegversmallingen worden verwijderd en er wordt een breed fietspad aangelegd voor fietsers in beide richtingen.

De verkeersdruk op de weg in Edam is al meerdere keren onderwerp van gesprek geweest in verschillende media. Deze druk zal alleen maar toenemen als volgend jaar de Zuiderzeeweg wordt geopend.

Omwonenden klagen al geruime tijd over de onveiligheid, er wordt veel te hard gereden en de wegversmallingen zorgen ervoor dat sommige automobilisten nog harder gaan rijden om niet even voorrang te hoeven verlenen. ,,Eigenlijk gaat het bij verkeersveiligheid meestal om gedrag”, vertelt wethouder Kees Schilder. ,,Je kunt nog zoveel doen om de veiligheid te vergroten, maar weggebruikers dienen zich wel aan de regels te houden, anders heeft het geen zin.”

Het ontbreken van een of meerdere zebrapaden en eventuele tunnels wordt gezien als een gemiste kans. Hierop antwoordt Nico Zwarthoed, beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer, dat er is gemeten hoeveel wandelaars de weg oversteken. Dat aantal is zo laag dat het niet loont om een zebrapad aan te leggen. Bovendien wordt de oversteek zo gemaakt, dat er meerdere eilanden worden gecreëerd om het zo veilig mogelijk te maken. Mocht de toekomst uitwijzen dat het toch anders moet, dan kan het aanleggen van een beveiligd zebrapad, dus met verkeerslichten, alsnog worden overwogen. Het maken van een ‘tunneltje’ kost al gauw 6 miljoen euro per stuk, hetgeen alleen voor deze weg op 12 miljoen zou komen. Belangrijk om te vermelden is dat de bomen aan beide zijden behouden blijven.

De kritiek die is gespuid in het stuk in de NRC heeft bij de gemeente al tot diverse aanpassingen in de plannen geleid en ook de punten die vanavond worden gesproken zullen indien mogelijk worden meegenomen. Zodra de Zuiderzeeweg klaar is, wordt begonnen met de Zuidpolderlaan. Deze werkzaamheden zullen binnen zo’n drie maanden zijn geklaard. Afsluitend was de laatste opmerking: ,,We gaan er in ieder geval op vooruit”.

Door: Klaas Smit