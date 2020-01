Inloopavonden AV Edam

Loop je regelmatig je rondjes rondom Edam-Volendam maar wil je wel eens wat sneller lopen, uitgedaagd worden, gewoon met wat meer afwisseling lopen of de winterblues te lijf gaan kom dan op blauwe dinsdag 28 januari en donderdag 30 januari, 19:30 uur naar de blauwe baan van AV Edam.

Kom je alleen, met je hardloopgroepje, vrienden, familie, maakt niet.



Voor aanmelden niet nodig we zien jullie graag.



Bij binnenkomst in de kantine wordt je opgevangen en op basis van hoelang, hard of hoe vaak je loopt zorgen wij voor een passend programma.



Tot ziens