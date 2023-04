Gastlessen blijken van onschatbare waarde

Intensieve samenwerking Edamse scholen richting Dodenherdenking

In de aanloop naar Dodenherdenking hebben De Triade en de drie Edamse basisscholen de samenwerking versterkt. Waar de samenwerking voorheen vooral betrekking had op de herdenkingsdag zelf, is nu al in de weken naar 4 mei toe een speciaal educatief programma uitgerold. De scholen hebben de handen ineengeslagen met de lokale organisatie van het 4 mei comité. Als resultaat worden er gastlezingen gehouden, trekken leerlingen erop uit om Stolpersteine op te poetsen en wordt aan de voorbereiding van Dodenherdenking gewerkt.

Door: Kevin Mooijer

Kinderen van de drie Edamse basisscholen hebben een monument in geadopteerd. ,,De Trimaran neemt het Egbert Snijder Monument onder haar hoede, De Piramide heeft ‘De Tochtgenoten’ geadopteerd en De Nieuwe School is gekoppeld aan vier oorlogsgraven”, zegt Brigitte Lang, directeur van De Nieuwe School. ,,Van oudsher dragen leerlingen van de verschillende scholen gedichten voor tijdens de Dodenherdenking. Dat zal ook nu – bij de geadopteerde monumenten - weer gebeuren, maar dan met behulp van opnames.” Leerlingen van De Triade nemen de technische opgaven voor hun rekening. Geschiedenisdocente Maggy van Pooij: ,,Onze media-afdeling heeft zich gebogen over de aanstaande Dodenherdenking. Er zijn opnames gemaakt van de basisschoolleerlingen bij de verschillende monumenten, die beelden worden gemonteerd door onze media-afdeling. Ook is het programma vormgegeven door onze leerlingen en heeft de elektra-afdeling een standaard voor de fakkel gebouwd.”

"Ontroerend dat onze gastlessen tot zulke betekenisvolle gesprekken kunnen leiden"

Betekenisvol omgevingsonderwijs

,,We willen de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag meer betekenis geven op de scholen”, vervolgt Van Pooij. ,,Om dat te bereiken willen we de leerlingen bekend laten raken met de verhalen die zich hier in de gemeente hebben afgespeeld ten tijde van oorlog. Door middel van betekenisvol omgevingsonderwijs hopen we de volgende generatie in aanraking te laten komen met de geschiedenis.” In het kader van het initiatief worden gastlessen gegeven door betrokkenen van het 4 mei comité. Een van hen is Mick Nolte, voorzitter van de stichting Joods Verleden Edam: ,,Uit het boekje ‘Rachels Kinderen’ van auteur Erik Besseling heb ik een verhaal voorgedragen. Het verhaal van Max, een jongen die híér op school heeft gezeten. Door een verhaal te kiezen waar de leerlingen zich mee kunnen identificeren wordt het tastbaar voor ze.” Micks gastlessen leiden tot waardevolle gesprekken over discriminatie, oorlog en andere gewichtige onderwerpen. ,,Op De Piramide ontstond onlangs na een gastles een dialoog over wat discriminatie betekent in het leven van een meisje uit de betreffende klas. En twee leerlingen uit Ethiopië vertelden dat ze Joodse voorouders hadden. Dat hadden ze nooit eerder verteld op school. Ik vind het ontroerend en prachtig dat onze gastlessen tot zulke betekenisvolle gesprekken kunnen leiden. Zo kunnen we de oorlogsverhalen niet alleen gebruiken om het verleden en de gevallenen te herdenken, maar kunnen we tegelijkertijd in het heden voor verbinding zorgen.”

"We proberen ieder jaar nieuwe invalshoeken te bedenken om deze cruciale onderwerpen onder de aandacht te brengen"

Recentelijk hebben alle kinderen van de basisscholen groep 8 een themadag gehad in de Grote Kerk van Edam. ,,’Leven met oorlog’ is het thema dit jaar”, zegt Brigitte Lang. ,,In de Grote Kerk zijn de kinderen in gesprek gegaan met burgemeester Sievers. Onderwerpen die besproken werden waren naast de Dodenherdenking onder meer de oorlog in Oekraïne en hoe de leerlingen er samen voor kunnen zorgen dat de mensheid beter met elkaar omgaat in de toekomst. De sessie was een prachtige aftrap voor het 4 en 5 mei-programma.”

Doorgaand project

Momenteel zijn de gastlessen in volle gang. Kinderen van verzetsouders – waaronder Cor Flens en Jan Harmsen - en andere betrokkenen van het comité vertellen hartverscheurende, heldhaftige en indrukwekkende verhalen aan leerlingen van de basisscholen en middelbare school. Maggy van Pooij: ,,We proberen ieder jaar om nieuwe invalshoeken te bedenken om deze cruciale onderwerpen onder de aandacht te brengen in de gemeente. Dit jaar zijn we ontzettend blij met de gastlessen. We merken dat de leerlingen onder de indruk zijn en leren van de verhalen.” Mick Nolte: ,,Wij, als vertellers, zijn blij dat de scholen hebben besloten om van de gastlessen een doorgaand project te maken. We hopen nog lang door te mogen gaan met het delen van deze essentiële verhalen.”