Algemeen

Interieur Service viert 25-jarig jubileum Wat een kwarteeuw geleden begon als een bescheiden eenmanszaak is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf met een vakkundig team van elf mensen. Eigenaar Ed Schilder is trots op de goede naam en de mooie mijlpaal die Interieur Service Volendam heeft waargemaakt. Interieur Service Volendam staat te boek als vakkundig, met mensen die oog voor detail hebben en de tijd nemen voor een persoonlijke benadering. Door hoogwaardige interieuroplossingen die stijl, comfort en functionaliteit combineren toe te passen heeft de onderneming een grote klantenkring opgebouwd in Volendam en omstreken. Samen met Peter Brandsma richtte Ed Schilder in Bussum ook Mooi Volendam op. In 2018 werd daar Van der Moolen in Heemstede aan toegevoegd, waardoor het interieurimperium vrijwel in heel Noord-Holland actief is. Terwijl het Interieur Service Volendam-team het 25-jarig jubileum vierde met een gezellig weekendje weg, wordt de klant getrakteerd op feestelijke aanbiedingen. Volg de Facebookpagina en Instagrampagina van Interieur Service Volendam, en natuurlijk de NIVO, om op de hoogte te blijven van de jubileumacties! |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.