Interieurveranderingen dankzij voorjaarskriebels

Voorjaarskriebels? Dan krijg je ineens zin in opruimen en veranderen. Je interieur bijvoorbeeld. En wat te denken van de tuin!

Behalve de voorjaarsschoonmaak is veelal het herinrichten van ons huis een bezigheid die we met beide handen aanpakken als de zon zich weer laat zien, het langer licht is en de temperatuur stijgt.

Voor wie zijn of haar huiskamer of keuken aan wil pakken, kan het veranderen van de eethoek al een ander aangezicht geven. Verruil je rechte eethoek eens in voor een ronde eettafel. Het geeft een andere look en biedt plaats aan zoveel mensen als je wilt. Ronde eettafels zijn er in verschillende formaten en nemen bovendien minder plek in dan een recht exemplaar.

Ze zijn in alle mogelijke materialen te koop, maar wie een stoere eettafel wil kiest voor bijvoorbeeld hout. Massief eiken als tafelblad met een stalen onderstel is de meest stevige tafel die je maar bedenken kunt. Dit past in ieder interieur en met bijpassende lekker zittende stoelen kun je meteen weer jaren vooruit. Eiken is immers een duurzaam materiaal en goed behandeld kan het heel wat hebben.

Over massief hout gesproken, heb je er ooit over nagedacht dit in de badkamer toe te passen? Je vraagt je misschien af of dat mogelijk is en het hout niet kromtrekt vanwege het vocht. Niet als er wordt gekozen voor massief hout dat goed behandeld is met de juiste lak. Denk eens aan een nieuw wastafelmeubel van massief hout. Het geeft je badkamer een stijlvolle look.

Ook buiten lekker zitten? Loungbank in de tuin!

Als eenmaal binnen de veranderingen zijn gecreëerd en de eerste zonnestralen zich laten zien, dan is de buitenboel aan de beurt. De tuin kan ingericht. Eerst zorgen we ervoor dat het gras er netjes bijstaat door extra te bemesten en te maaien, daarna is het terras aan de beurt. Het moment om de buitenmeubels neer te zetten.

Dat is tegenwoordig trouwens iets anders dan een tuinsetje bestaande uit een wiebelige tafel en een set plastic stoelen. Tegenwoordig zetten we niet alleen stoelen, maar ook een heuse bank buiten neer. Die bank voor buiten is een loungebank die ervoor zorgt dat de tuin echt een verlengde van de huiskamer wordt. Je kunt er heerlijk zitten.

De loungebank is overigens niet altijd een houten bank met kussens die in alle weeromstandigheden buiten kunnen blijven. Er zijn ook comfortabele banken die geen houten frame hebben, maar net zo’n uiterlijk hebben als een bank in de huiskamer.