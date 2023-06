‘Een album als ‘Watermensen’ kunnen we nooit meer maken’

Internationale invloeden en Volendamse roots op nieuwe album 3JS

‘Mooie tijden’, zo luidt de veelzeggende titel van het twaalfde studioalbum van de 3JS. Het nieuwe wapenfeit van Jan Dulles, Jaap Kwakman en Robin Küller werd opgenomen in het muziekmetropool van de wereld: Los Angeles. Met de legendarische Bob Clearmountain achter de knoppen en bijdragen van geroutineerde sessiemuzikanten die werkten met iconen als Bruce Springsteen, Mark Knopfler en John Mayer, werden in acht dagen tijd liefst veertien nummers opgenomen. Vanaf vrijdag 9 juni is ‘Mooie tijden’ verkrijgbaar, klaar om ontdekt te worden.

Door: Kevin Mooijer

Met de lancering van de singles ‘Als je haar ziet’ en ‘Vallen en weer opstaan’ hebben fans van de 3JS al van een voerproefje mogen genieten. Wat bij het horen van het gitaarintro van het tweede liedje direct duidelijk wordt is dat de heren het over een totaal andere boeg hebben gegooid. ,,Dutch Americana, zo bestempelden de meewerkende sessiemuzikanten de stijl van ‘Mooie tijden’”, zegt Jaap Kwakman glimlachend. ,,De invloed van producer Bob Clearmountain en de virtuoze muzikanten is kenmerkend voor de sfeer van onze nieuwe muziek.” Jan Dulles: ,,Vlak voor we in het vliegtuig naar L.A. stapten stelde Jaap voor om naast de liedjes die we al hadden geschreven nog een puur, akoestisch countrynummer te maken voor het album. Dat liedje werd ‘De trein’. Het is inmiddels de afsluiter van onze theatershow. Onverwacht werd het countrynummer voor ons het meest waardevolle liedje.”

Muziekmekka

Voor de opnames van het nieuwe album traden de 3JS in de voetsporen van The Cats. ,,In 1974 namen The Cats hun album ‘Love in your eyes’ op in Los Angeles”, zegt Jaap. ,,L.A. is samen met Nashville het muziekmekka van de westerse wereld. Wij hebben nooit overwogen om juist daar een album op te nemen, simpelweg omdat het niet realistisch zou zijn. Stiekem droomden we van Londen, maar onze goede vriendin Lori Lieberman had andere plannen. Zij is close met producer Bob Clearmountain – en je moet je voorstellen dat Bob met zijn staat van dienst voor ons een soort god is – en regelde dat hij ruimte voor ons reserveerde in zijn overvolle agenda.” De gerenommeerde mixer werkte samen met artiesten als David Bowie, The Rolling Stones, Bryan Adams, Crowded House en Bruce Springsteen. ,,Nu mogen wij ons aan die lijst toevoegen. Een grotere eer hadden we niet kunnen wensen.”

Het idee om na lange tijd samen te werken met een nieuwe producer werd uit nood geboren. ,,We hadden het te druk om een nieuw album op onze gebruikelijke wijze op te nemen”, zegt Robin Küller. ,,Wij zijn gewend om het redelijk rustig aan te doen. Het liedje voor liedje bekijken. Soms werken we wel een maand lang aan één nummer. Nu moesten we in een week tijd een veertiental liedjes opnemen. Dat was flink schakelen, we hadden niet eens tijd om bij te komen van de jetlag. Maar de muzikanten waar we mee samenwerkten doen niet anders. Pedalsteelgitarist Greg Leisz heeft binnen één dag al zijn takes opgenomen – stuk voor stuk fenomenale takes – voor hij naar Londen werd ingevlogen om het nieuwe album van Mark Knopfler in te spelen. In Los Angeles is zóveel concurrentie dat deze mensen dagelijks op het scherpst van de snede moeten presteren.”

Kermisnummer

,,Daarnaast heeft het idee om ooit een album op te nemen met een grote producer altijd in ons achterhoofd geleefd. We hebben onze muziek altijd op dezelfde wijze opgenomen. Als muzikant wil je je horizon verbreden, leren van andere vakidioten en vooral goede nieuwe muziek maken”, vervolgt Jaap voordat hij in de lach schiet. ,,Wij hebben eigenlijk al zeven jaar andijvie op maandag gegeten. Nu hadden we eens trek in spinazie.” Legendarische producers en sessiemuzikanten of niet, bij het opnemen van nieuwe muziek worden de 3JS omarmd door de ziel van de geliefde thuishaven. ,,Ik denk dat wij de enige nationale band zijn die rekening houden met het thuisdorp als we in de studio zitten. Traditiegetrouw staat er namelijk ook weer een echt kermisnummer op het nieuwe album. Een kermisliedje dat ingespeeld werd door bandleden van onder meer John Mayer en The Eurythmics, dat klinkt best gek als je het hardop uitspreekt.”

‘Watermensen’

Levenslessen, opgedane ervaring en samenwerkingen met verschillende muzikanten en producers hebben de 3JS gebracht waar ze nu zijn. Met dat inzicht reageren de heren op de veelgehoorde mening in Volendam dat het eerste album, ‘Watermensen’, onovertroffen blijft: ,,Een album zoals ‘Watermensen’ zouden we nooit meer kunnen maken”, zegt Jan Dulles. ,,Bij het maken van dat album werden we niet gehinderd door druk. Bovendien werkten we met de beperkingen van een provisorisch ingericht thuisstudiootje. Romantische liedjes maken met Jaap de Witte, mooier wordt het niet. Overigens heeft Jaap ook weer aan een aantal nummers voor het nieuwe album meegeschreven.” Jaap Kwakman: ,,We zijn meerdere keren de studio ingestapt met de gedachte een album als ‘Watermensen’ te maken, maar dat is niet meer mogelijk. We zijn gegroeid als muzikanten en producers, hebben de beste apparatuur tot onze beschikking en misschien wel de belangrijkste factor: er ligt druk op ons. Onze nieuwe muziek heeft een deadline, moet naar de radio, tv en op de bühne. Ook wij koesteren mooie herinneringen aan ‘Watermensen’. Daarom proberen we voor elk album een liedje te schrijven dat de geest van die tijd weerspiegelt. Luister maar eens naar 'Als je haar ziet'."

Met 'Mooie tijden' openen de 3JS een nieuw hoofdstuk vol verhalen, emoties, romantiek, gezelligheid en betoverende melodieën die de luisteraar meenemen op een onvergetelijke reis.

Foto's: Tom Cornelissen