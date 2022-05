Partner content

Interview: Wat is NLP en hoe beïnvloedt het mijn leven?

In dit artikel een interview dat we met Ingrid Manasse, trainer en coach bij Agile Scrum Group hebben gehouden. Zij is gespecialiseerd in het onderwerp NLP. In het interview geeft een introductie tot het onderwerp NLP en waarom het een grote rol speelt in ons dagelijks leven.

Waar staat NLP voor en wat is het?

Een verzameling van technieken waarmee je je communicatievaardigheden én de manier waarop je tegen bepaalde zaken aankijkt, kunt aanscherpen, dát is NLP. De afkorting staat overigens voor Neuro Linguistisch Programmeren.

Het reikt je bouwstenen aan om te ontdekken hoe mensen denken, hoe je dat proces vervolgens kunt sturen en aanpassen om zo effectiever met jezelf en met anderen te communiceren. Of zoals laatst iemand treffend zei: NLP is het bewust maken van wat zich in het onbewuste afspeelt. Daardoor heb je meer mogelijkheden om te veranderen. Eén van de opleidingsinstituten waar ik mijn opleidingen heb gevolgd heeft als leuze: “een leuker leven kun je leren”. Zo is het, en wie wil dat nou niet?

Verder inzoomend op de afkorting NLP. Neuro heeft betrekking op ons zenuwstelsel en wat er in je hersenen gebeurt. Linguistisch verwijst naar hoe wij taal gebruiken om de wereld zin te geven en hoe taal onze ervaringen beïnvloedt (en ander taalgebruik dus tot andere ervaringen zal leiden). Het programmeren gaat over de hardnekkige gedragspatronen (programma’s) die we hebben, bijvoorbeeld dat je telkens weer nét te lang in bed blijft liggen waardoor je je toch weer moet haasten. Door je hiervan bewust te worden, is er ook de mogelijkheid om deze programma’s te veranderen, zodat je gedragspatronen krijgt die wél effectief zijn.

Hoe beïnvloed NLP ons leven?

Stel je eens voor dat je met de meeste mensen makkelijker kunt communiceren, dat je effectiever en fijner samenwerkt met je collega’s (ja, ook met die ene collega die je niet zo mag), stel je eens voor dat je meer zelfvertrouwen hebt, stel je eens voor dat je anders met je emoties kunt omgaan, stel je eens voor dat je jezelf doelen stelt en dat je deze ook behaalt… Moet ik nog doorgaan? NLP is een krachtige manier om je persoonlijk te ontwikkelen en daarmee ook op je werk effectiever te zijn.

Hoe ziet de NLP cursus bij Agile Scrum Group eruit?

Je leert NLP door vooral veel te oefenen! Dus in een training ga je vooral heel veel aan de slag, vaak ik duo’s of kleine groepjes. Je brengt zaken in uit je dagelijks leven of werk die je nu lastig vindt, bijvoorbeeld dat je het moeilijk vindt om tijdens een meeting je eigen standpunt goed naar voren te brengen, of een gesprek dat je moet hebben met een collega terwijl het niet zo botert tussen jullie. Op zo’n thema gaan we dan een NLP-techniek toepassen. Als het even meezit, leer je direct hoe je zo’n situatie voortaan anders kunt aanpakken. Direct resultaat dus.

We hebben een selectie gemaakt uit alle NLP-technieken, om te zorgen dat je na twee dagen een rugzak vol hebt om goed om te kunnen gaan met een telkens veranderende omgeving (Agile) en met de dynamieken die zich binnen en tussen teams afspelen.