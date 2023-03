Algemeen

Intexstore sterk in maatwerk Intexstore viert 20-jarig bestaan 1 april bestaat Intexstore serres & tuinkamers 20 jaar! Nee, dit is geen grap. Ze blijven groeien met de juiste visie. 'Wij willen dat iemand een juiste investering doet, waar hij heel veel plezier van heeft'. Vorig jaar is de showroom helemaal verbouwd. Het ziet er prachtig modern en high end uit. Om hun klanten juist zo goed mogelijk te helpen zijn zij alleen op afspraak geopend. 'Wij hebben geen standaarden, alles is maatwerk. Dus alles wat mensen in onze showroom zien is helemaal aan te passen naar eigen wens en te integreren bij de woning of omgeving. De tuinkamers en serres behoeven een gedegen uitleg want ieder product heeft zo zijn eigenschappen'. Door de ervaring met architecten en aannemers heeft Intexstore alle verstand van bouwtechnische aanpassingen en constructies. De showroom is een inspiratiebron en beginpunt voor mensen die een oplossing zoeken voor hun ideeën. Klanten worden van begin tot eind van de bouw begeleid. Wanneer u dus op zoek bent naar iets unieks en u wilt goed advies, dan is Intexstore de juiste partner. Het team, wat overigens op zoek is naar nieuwe collega’s, heet u van harte welkom! Ten behoeve van hun 20-jarig bestaan geeft zij 20% korting op accessoires, zoals weerstations, LED-verlichting, heaters en zonwering. Meer informatie op intexstore.nl. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.