Intocht Sint Nicolaas Edam gaat door

Vrolijk uitgedoste Pieten zullen Sint Nicolaas vergezellen op zijn route richting Edam. Zondag 13 november om 14:00 uur arriveert de pakjesboot bij de Kettingbrug om via de Nieuwehaven door te varen richting Schepenmakersdijk, waar hij aan land stapt.

Een warm welkom voor de Sint!

Begeleid door leden van de Kaaskapel, die op een koeboot de route vanaf de Kettingbrug meevaren, de Drumband, die op de kade meeloopt en de Kano Pieten die in kano’s de route meevaren, wordt het direct een warm en groots welkom! Daarnaast zal er zowel op de boot als tijdens de optocht een heuse DJ-Piet aanwezig zijn!

Sint Nicolaas zal via de Lingerzijde richting het Damplein rijden. Op het Damplein worden al enige tijd de kelen opgewarmt met klassieke Sint Nicolaasliedjes, aangevuld met hedendaagse Sint-liederen.

Als de Sint aankomt wordt hij opgewacht door Burgemeester Sievers.

Damplein

Op het Damplein zal gezongen worden en wordt het Spaanse gezelschap hartelijk welkom geheten. Daarna zal de Sint een kijkje nemen in het Stadhuis, waar traditiegetrouw een kamer is ingericht als logeerplek. Hij is natuurlijk moe na de lange reis en wil graag heerlijk slapen, als een baby. Maar of alles op orde is?

Familiefeest

Zeker is wel dat alle kinderen op deze zondag hun schoen mogen zetten! 'We verwachten dat veel families deze avond gezamenlijk de komst van Sint Nicolaas zullen vieren. De Stichting Sinterklaasintocht Edam is heel blij dat ze dit mooie feest eindelijk weer kan organiseren, maar heeft besloten dat het vanwege de Coronaperikelen dit jaar nog te vroeg is voor een receptie.

Bezoekers en bewoners wordt weer gevraagd om de route autovrij te maken! Auto´s kunnen tijdelijk geparkeerd worden langs de Singelweg, bij EVC of Boon Edam.

Kijk voor de laatste informatie op de facebookpagina: ‘Intocht Edam’.