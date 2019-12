Inwoners Edam-Volendam kozen vaker nieuwe zorgverzekering dan gemiddeld

Afgelopen jaar stapte 7,4 procent van de inwoners van Edam-Volendam over naar een nieuwe zorgverzekering. Dit jaar is het nog verstandiger om het aanbod goed te vergelijken. Wellicht kun je dan overstappen om in 2020 de goedkoopste zorgverzekering te hebben die het beste bij jou past.

Het aantal mensen dat vorig jaar in Edam-Volendam overstapte is, met 7,4 procent, hoger dan het landelijk gemiddelde van 7 procent. Dit constateert financieel expert Independer, op basis van data van Vektis. Dit jaar doe je er extra goed aan door over te stappen naar een nieuwe zorgverzekering. Waarom? Dat lees je in dit artikel.

De korting op de collectieve basisverzekering daalt

Veel mensen in Nederland zijn collectief verzekerd via bijvoorbeeld de werkgever of de gemeente. Jij ook? Dan verandert er ook iets voor jou. Minister Bruins, voor medische zorg en sport, heeft afgelopen jaar namelijk besloten dat deze collectiviteitskorting op de basisverzekering wordt verlaagd. De korting gaat van maximaal 10 procent naar maximaal 5 procent. De korting neemt dus fors af, waardoor jouw premie -mits je collectief verzekerd bent- zal stijgen. En dit voel je maandelijks of jaarlijks direct in de portemonnee.

Independer heeft doorgerekend dat alle mensen met een collectieve basisverzekering voor de zorg in 2019 in totaal liefst 50 miljoen euro lieten liggen. Maak je gebruik van een uitgebreid aanvullend zorgverzekeringspakket? Dan kun je misschien wel voordeliger uit zijn met een collectieve zorgverzekering. Maar het is in ieder geval raadzaam om goed na te gaan in hoeverre deze aanvullende dekking wel of niet nodig zijn. In de praktijk komt het namelijk voor dat mensen ruim zijn verzekerd via aanvullende dekkingen, maar deze lang niet altijd gebruiken. Bovendien bepalen verzekeraars de korting op aanvullende pakketten zelf, ook voor de zorgverzekering in 2020.

Ben jij zelf collectief verzekerd? Check dan via onderstaande tool wat je op je basisverzekering kunt besparen als je overstapt naar een ‘normale’ zorgverzekering.

Vergelijk je zorgverzekering voor 2020

Ben je niet collectief verzekerd? Dan kun je voor 2020 een andere zorgverzekering kiezen. Bij andere verzekeraars kun je namelijk goedkoper uit zijn. In ieder geval handig om dit te checken. Je zorgverzekering vergelijken? Dit is mogelijk tot en met 31 december 2019. Ben je van plan over te stappen maar komt je er niet uit voor het einde van dit jaar? Zeg dan wel je huidige zorgverzekering op in 2019 (dit is mogelijk tot en met 31 december). Als je dit hebt gedaan kun je in januari 2020 nog een nieuwe zorgverzekering kiezen. Dit kan tot en met 31 januari 2020.