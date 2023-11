Miranda hoopt dat de wens van overleden zus Karina in vervulling gaat

Inzamelactie voor duofiets voor ouderen

In de hoop dat bewoners van de Friese Vlaak straks samen met begeleiders van De Zorgcirkel op de duofiets buiten een luchtje kunnen scheppen, maken Miranda Zwarthoed-Schilder en Michiel Druiventak zich via een crowdfundingsactie sterk voor de komst van die fiets. In de geest van Miranda’s zus Karina, die eerder het idee opperde, maar zelf in de zomer van 2021 plotsklaps overleed. De collega’s van nemassdeboer willen Karina’s wens alsnog in vervulling laten gaan via het platform ‘Samen voor de buurt’ van de Regiobank.

De vader van Karina en Miranda, toen hij nog leefde, samen met Linda Koning op een duofiets.

Door: Eddy Veerman

De fiets moet – inclusief accu’s en veiligheidsattributen – 11.500 euro kosten. Maandag was er 4200 euro binnen. ,,Je kunt het bedrag dat je wilt geven zelf invullen, maar we merken dat mensen tegen het gebruik van de link aan hikken, vandaar dat we nu bij het kantoor van nemassdeboer aan de Julianaweg een box op de balie hebben staan, waarin de mensen een envelopje kunnen gooien. We hopen uiteraard dat ook bedrijven het initiatief willen steunen via de link of qr-code”, zegt Miranda.

Michiel Druiventak geeft een toelichting. ,,De Regio Bank heeft de leefbaarheid van de buurt hoog in het vaandel staan en voor het SamenVoorDeBuurt Fonds kunnen wij als collega’s initiatieven en ideeën indienen. Meer dan twee jaar geleden kwam Karina met het idee van de duofiets voor het woon-zorgcomplex de Friese Vlaak.”

Miranda: ,,Onze vader zat tot enkele jaren geleden in De Meermin en dan ging begeleider Linda Koning vaak met hem op de duofiets op pad voor een ritje, dat vond hij geweldig. Dan gingen ze samen over de dijk, dat was goud voor hem. Ondertussen kregen wij de foto’s te zien. Vervolgens ging mijn vader naar de Friese Vlaak, De Meermin werd gesloten en de fiets was weg. Karina bedacht om via dit platform de komst van een nieuwe duofiets te realiseren voor de ouderen van de Friese Vlaak.”

Maar in juli 2021 kwam Miranda’s zus door een tragisch ongeval om het leven. En in dit voorjaar overleed hun vader. ,,Er is heel veel gebeurd”, zegt Miranda. ,,Onlangs vroeg ik me af hoe het met het idee van de fiets zat.

Michiel gaf aan dat we het alsnog op kunnen pakken. Bij de Friese Vlaak zelf leeft het ook. Ze hopen dat de fiets er komt, want voor de mensen die daar zitten is zowel bewegen als buitenlucht heel goed. En de kans is aanwezig dat we zelf misschien later ook in de Friese Vlaak komen, dan wil je toch ook kunnen fietsen?”