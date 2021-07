Is een twijfelaar voor 2 personen?

Twijfelaar bedden zitten tussen een eenpersoons en tweepersoonsbed in.

Partner content

Twijfelaar bedden zijn 1,20 meter of 1,40 meter breed waardoor ze groter zijn dan een klein bed, maar kleiner van formaat dan een tweepersoonsbed. Het mag duidelijk zijn dat een twijfelaar lekker breed is voor één persoon. Je kan uitgebreid draaien en languit liggen. Maar is een twijfelaar ook geschikt voor twee personen? Of een tussenmaat voldoende is voor bijvoorbeeld jou en je partner, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Wanneer je allebei een maatje meer hebt kan een twijfelaar bed toch net iets te smal zijn. In dat geval is een twijfelaar van 1,40 meter of een queen size van 1,80 meter een betere optie. Mocht je een gemiddeld postuur hebben, dan kan een twijfelaar bed een prima keuze zijn voor jouw slaapkamer. Twijfelaar bedden bieden namelijk ook voordelen die je met een normaal formaat bed niet hebt.

Een knusse en ruimtebesparende oplossing

Twijfelaar bedden zijn een knusse en ruimtebesparende oplossing wanneer je een kleine slaapkamer hebt. Ze nemen minder ruimte in, waardoor je meer bewegingsvrijheid overhoudt in je slaapruimte. Zo is er meer ruimte voor een extra nachtkastje of ruimte om uit bed te stappen. Een twijfelaar staat daarnaast ook garant voor knusse nachten met je geliefde. Je ligt natuurlijk wat dichter bij elkaar, wat zorgt voor extra knuffelplezier! Wanneer je op zoek bent naar een geschikte twijfelaar, is er ruime keuze uit verschillende designs en formaten.

Bij De Suite in Moordrecht vind je diverse twijfelaar bedden van hoge kwaliteit die perfect zullen staan in jouw slaapkamer. Gezien het kleinere formaat is een twijfelaar ook nog eens vriendelijk geprijsd, waardoor het een goedkoop alternatief is voor een tweepersoonsbed!

Verschillende twijfelaar bedden bij de beddenspecialist

Net als met een tweepersoonsbed, komen twijfelaar bedden in vele verschillende uitvoeringen. Zo heb je keuze uit diverse materialen voor het bed frame, zoals een metalen of houten bed frame. Ook qua type ontwerp is er genoeg te kiezen. Ga voor een moderne uitstraling met strakke lijnen of ga voor een rustieke look met houtaccenten. Ook zijn er bij De Suite in Moordrecht hoog-laag bedden te verkrijgen die in hoogte verstelbaar zijn. Ideaal voor senioren die ondersteuning kunnen gebruiken om gemakkelijk in- en uit bed te stappen. Met een twijfelaar boxspring haal je een stijlvol design bed in huis die een echte blikvanger vormt in jouw slaapkamer.

Compleet met het perfecte matras en hoofdkussen

Een twijfelaar bed is natuurlijk niet compleet zonder een goed matras en hoofdkussen. Wist je dat je matras om de 10 jaar en jouw kussen ongeveer om de 2 á 3 jaar vervangen moet worden? Afhankelijk van het materiaal verliest jouw matras en kussen namelijk aan vorm en stevigheid waardoor er onvoldoende ondersteuning gegeven wordt. Voor een goede nachtrust kies je het soort materiaal en type stevigheid die bij jouw lichaam past. Ben je zelf niet zo thuis in de wereld van matrassen en kussens? Dan is het zeker aan te raden om advies van een beddenspecialist te vragen. De Suite in Moordrecht kan jou persoonlijk advies geven om het juiste bed en toebehoren aan te schaffen. Zij zijn namelijk al 40 jaar expert op het gebied van bedden zodat je zeker weet dat je voor kwaliteit kiest!