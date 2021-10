Jaap ‘de Beer’ en Trijn vieren diamanten huwelijk

Als solist van De Twaalf Rovers wist Jaap Tol ‘de Beer’ (85) het hart van Trijn Runderkamp (83) te veroveren. Wanneer gevraagd wordt naar het geheim van zo’n lang en succesvol huwelijk, verwijst Trijn direct naar de muziek, hun grote gezamenlijke passie.

Jaap en Trijn zijn de trotse ouders van een zoon en dochter. ,,Onze zoon woont in Ierland, maar voor ons jubileum kwam hij met zijn hele gezin over naar Volendam. Gelukkig woont onze dochter wel gewoon in Volendam. In totaal hebben we zes geweldige kleinkinderen.”

Op 13 oktober vierden Jaap en Trijn hun zestigjarig huwelijksjubileum. Ter gelegenheid van deze mooie mijlpaal bracht burgemeester Sievers hoogstpersoonlijk een bezoek aan het echtpaar. Het zou een dag worden om nooit te vergeten.