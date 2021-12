Jaap en Lien Leeflang hopen samen gezond érg oud te worden

Hoog bezoek bij Jaap (84) en Lien (83) Leeflang vorige week. Het echtpaar bereikte de diamanten huwelijksstatus en werd daardoor niet alleen verrast met een bezoekje van de burgemeester, maar ook van een delegatie Pieten.

Bij Dansschool Sombroek sloeg de vonk voor het eerst over. ,,Het was liefde op het eerste gezicht”, lacht Lien. ,,We waren direct verliefd op elkaar.” Drie kinderen, zes kleinkinderen en zestig jaar huwelijk later en het echtpaar viert de diamanten mijlpaal.

Volgens ervaringsdeskundigen Jaap en Lien is het geheim van een lang en succesvol huwelijk ‘elkaar vrij laten’. Met ontelbare uurtjes (maatschappelijk) werk bij onder meer Mauritius, Dansschool Leeflang en de Gymstuif bewijst het stel dat er waarheid schuilt in hun filosofie. Samen hopen ze gezond érg oud te worden.