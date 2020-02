Bedrijf in Beeld

Jaap Kwakman houdt Lennon’s authentiek

Rockmuziek voert er al jaren de boventoon. En dat zal - tot groot geluk van de vaste stamgasten - voortaan ook zo blijven in café Lennon’s. In de 12,5 jaar dat John Molenaar en Rida Hegeraad er samen met hun (schoon)ouders Ton en Aaltje uitbaters waren is de kroeg uitgegroeid tot een waar begrip op de dijk. Hier geen Top 40 hits of Hollandse krakers, maar legendarische rockmuziek en, zoals de naam van het café al doet vermoeden, het liefst lekker veel nummers van The Beatles. Een traditie die ook door de nieuwe uitbater Jaap Kwakman in ere zal worden gehouden.

„Lennon’s blijft gewoon Lennon’s”, zegt Jaap vastberaden als hij aanschuift aan een van de tafels in zijn café voor een interview. Na een kleine opknapbeurt valt eigenlijk vooral op hoezeer het café nog lijkt op wat het was. „Het interieur was toe aan een nieuw likje verf”, vertelt de kersverse kroeguitbater. „Ik koos voor een donkergroene kleur, een beetje in de stijl van een Engelse pub. Daarnaast heb de vele kleine fotootjes die aan de muur hingen vervangen door grote Beatles posters, in nette gouden lijsten. Dit creëert meer rust, terwijl het toch nog datzelfde typische ‘Lennonssfeertje’ uitstraalt. Deze week wordt alleen de vloer nog aangepakt. En geen zorgen, het zebrapad blijft! Het wordt slechts gerestaureerd.”

Niet alleen de inrichting is hetzelfde gebleven sinds Jaap hier per 1 januari aan het roer staat. Verderop in het café genieten dezelfde vaste klanten nog altijd gezellig van hun biertje. Achter de bar lachen de vertrouwde gezichten van Ton en Aaltje (red. de ouders van Rida) ons vriendelijk toe. „Ton en Aaltje waren part of the deal”, vertelt Jaap. „Zij zijn namelijk ook al 12,5 jaar gedeeltelijk eigenaar van het café en wilden nog graag een paar jaar door. Er werd specifiek naar een vervanger voor John en Rida gezocht die het café samen met hen wilde runnen. Voor mij was dit alleen maar positief, ik kwam hier zelf namelijk ook al regelmatig over de vloer en kan goed met Ton en Aaltje opschieten. Daarnaast is het fijn voor de vaste gasten dat er nog oude bekende zijn om hun biertjes te tappen.”



Bekwaam ondernemer met horeca-ervaring

De 33-jarige Jaap is geen nieuwkomer op het gebied van ondernemen. ,,Ik werk al jaren in de souvenirwinkel hiernaast. Dat maakt onderdeel uit van ons familiebedrijf: een groothandel in souvenirs. Daarnaast heb ik vroeger jarenlang achter de bar gestaan in het Gat, en de afgelopen jaren werkte ik zo nu en dan ook al voor John en Rida een zaterdagavond in Lennons. Ik weet dus wat me te wachten staat.”

Toch blikt Jaap terug op een heftige eerste werkdag. „Nieuwjaarsdag was echt een vuurdoop voor me. Het was gelijk volle bak en ik wist nog maar amper waar alles stond. In de avonduren werd het zo druk dat Rida op een gegeven moment nog is bijgesprongen. Dat was wel erg fijn.” Inmiddels is er geen sprake meer van grote stress. „Ik ben helemaal gewend. En ik durf te zeggen dat de vaste gasten dat inmiddels ook zijn.”

John en Rida liepen al een tijdje met het idee om te stoppen. Hoewel zij altijd met veel plezier achter de bar van hun geliefde café hebben gewerkt begon het stel te verlangen naar meer structuur en regelmaat in hun leven. Afgelopen kermis hakten zij de knoop door en maakten ze bekend met hun café te willen stoppen.

Dat nieuws hakte er flink in bij de vele vaste stamgasten van Lennons. Voor hen volgde een periode van spanning en flinke onzekerheid. Wat zou er nu van hun geliefde café terechtkomen? Voor velen van hen is Lennon’s al jaren hun vaste stek en het idee dat iemand deze unieke kroeg zou veranderen in een standaard kroeg was moeilijk te verkroppen. Toen bekend werd dat het Jaap Kwakman werd – een bekend gezicht in het café - was dit voor velen een grote opluchting. Al helemaal toen Jaap aangaf het authentieke Lennonssfeertje graag in stand wil houden.



Thai food en andere nieuwtjes

In de basis blijft Lennon’s dus hetzelfde café als voorheen, maar Jaap wil er wel zijn eigen stempel op drukken. „Het eerste wat ik heb veranderd was de lunchkaart. Lennon’s was eigenlijk meer een kroeg waar je ook een hapje kon eten, maar ik wil nu meer de nadruk leggen op het eten. Lekkere lunches met veel variatie en verse ingrediënten.” Ook hierin blijft Jaap trouw aan de Lennon’s traditie: „Klassieke Lennonsgerechten als de uiensoep en snert houd ik er natuurlijk gewoon in!”

Ook de wijn- en bierkaart zijn door Jaap al uitgebreid. „Ik ben zelf een echte Bourgondiër, en dat wil ik graag laten doorklinken in het aanbod van eten en drinken dat in Lennons te krijgen is. Voor de wijn heb ik contact opgenomen met Thom Hagenhoek van 24-wines, met hem organiseer ik in maart ook een speciale high wine. Daarnaast heb ik ook meer speciaalbiertjes op de kaart gezet.”

Verder stroomt Jaap over van de leuke ideeën en plannen die hij de komende tijd wil uitrollen. In de afgelopen weken organiseerde hij al een Thaise avond, waarbij gasten voor 10 euro een lekker bordje Mihoen met saté en een toetje toe kregen. „Dat was mooi te combineren met de Thaise bier die ik heb geïntroduceerd”, voegt Jaap lachend toe. „Dat soort dingen wil ik vaker gaan doen. Lekker eten, geregeld een optreden van lokale bands en zo nu en dan een leuke thema-avond.”

Van achter de bar in zijn prachtige zaak kijkt Jaap trots om zich heen. „Ik ben erg blij met deze kans en heb het inmiddels al helemaal naar mijn zin. Ik kijk er enorm naar uit om hier fantastische herinneringen te maken.”

Mell

Aanstaande vrijdag 21 februari heeft Jaap voor het eerst een bandoptreden in Lennons op de agenda staan. En dat is gelijk niemand minder dan Mell & Vintage Future. „Na de verbouwing is dit de eerste grote knalavond waarmee ik wil aftrappen. Het belooft een geweldige avond te worden, waar ik er nog veel meer van wil organiseren in de toekomst. Er zijn nog kaarten (15 euro per stuk) verkrijgbaar aan de bar.