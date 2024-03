Jack Mühren trapt voor 100e keer af bij LOVE-TV

Met confetti werd de honderdste aflevering van ‘De Aftrap’ beëindigd en was het tijd voor een hapje en een drankje.

Met de speciale gasten Jan Keizer (BZN) en Jack van Gelder werd het een bijzondere avond. De onderwerpen varieerden van voetbal, tot grensoverschrijdend gedrag en natuurlijk werd er ook veel over muziek gepraat. Jan Keizer, zelf vroeger ook een goede voetballer, had een foto meegenomen van het hoofdklasse team waarin hij speelde, waarschijnlijk genomen in 1968. Ook had hij de gouden plaat voor het lied “Mon Amour” meegenomen, dat was de tijd waarin Jan moest kiezen tussen voetbal en muziek. ,,Achteraf gezien heb ik geen slechte keuze gemaakt”, aldus Jan Keizer. Jack van Gelder is altijd wel in voor een paar sappige verhalen, want hij heeft natuurlijk de hele wereld gezien en van alles meegemaakt. Hij was bijzonder trots op de “Theo Koomen Award” die hij in 2014 mocht ontvangen. Al pratende bleek dat Jan en Jack schijnbaar in dezelfde tijd bij dezelfde drumleraar in Amsterdam op les waren geweest. Deze toevalligheid mondde uit in een afspraak om eens samen te gaan drummen.

Al met al een bijzonder leuke aflevering van de honderdste “De Aftrap” welke is te zien op LOVE-TV op vrijdagavond en natuurlijk bij de herhalingen.