Jacob Burger in de bres voor Oekraïense collega’s

Jacob Burger is bezig om onderdak te regelen voor de families van zijn Oekraïense medewerkers. De familieleden die binnenkort aankomen in Nederland zullen opgevangen worden in vakantieparken.

Jacob, in dienst bij VAB Afbouwbedrijf, heeft drie medewerkers afkomstig uit Oekraïne. Één van deze drie tegelzetters zit momenteel in Oekraïne. Voordat de oorlog uitbrak is hij, vanwege een medische kwestie, met spoed naar zijn thuisland afgereisd. Hij kan het land momenteel niet verlaten. De gezinnen van de drie VAB-medewerkers, waaronder de vrouw van de werknemer die in Oekraïne zit, komen binnenkort naar Nederland.

Ze vroegen of Jacob opvang kon regelen en hij zei zonder twijfel toe. Het afbouwbedrijf werkt op het moment aan een project in een vakantiepark. Hier zijn ze bezig om drie huisjes te regelen voor de gezinnen van de Oekraïense tegelzetters. Ook is Jacob in overleg met de gemeente, om misschien bredere hulp te kunnen bieden voor meer mensen uit Oekraïne. ,,Ik wil ze zeker niet kwijt, sterker nog: ik wil ze het liefste hier houden”, zegt medewerker Martin Binken. ,,Die jongens zijn vriendelijk, doen alles voor je, ze communiceren goed en spreken zelfs Engels.”