Onze redactie aan het woord: Kevin Mooijer

Jan Biggel en het afstraffende algoritme

Elke week brengen diverse redacteuren van NIVO een persoonlijke boodschap, variërend van serieuze overdenkingen tot luchtige grappen. Deze week is het de beurt aan Kevin.

Dat onze online activiteiten tegenwoordig opgeslagen worden en gesprekken afgeluisterd worden door smartphones, laptops en tablets is geen geheim meer. Verschillende apps zijn geprogrammeerd om gebruikers te monitoren. Niet per se een prettige gedachte, maar in ieder geval worden dankzij deze methode van dataverzameling terroristen en andere criminelen in de kraag gevat. Toch? Helaas, de data worden vooral gebruikt om the working class man lastig te vallen met gerichte advertenties. In mijn geval is dat niet top. Mijn zoontje van twee luistert namelijk graag naar Jan Biggel. Ik word dus niet alleen gepijnigd door Nederlandse krakers als ‘Ons moeder zeej nog’ en ‘Lilluke Linda’, maar ook moet ik de reclames doorstaan die kennelijk aantrekkelijk zijn voor mensen die uit vrije wil naar Jan Biggel luisteren.

Hoewel mijn zoontje nog niet kan lezen of schrijven, weet hij binnen enkele seconden de muziek van de kale carnavalszanger op Spotify en YouTube te vinden. En op het videokanaal word je tussen de liedjes door nogal eens getrakteerd op een ongewenste reclame. Voorheen werden onze schermen gedomineerd door reclames voor avontuurlijke reizen naar verre landen, door culinaire bezorgdiensten, chique kledingmerken en af en toe kwam er een auto van Mercedes voorbij. Producten en diensten die countryliefhebbers schijnbaar ambiëren. Maar nu er zo’n 300 keer per dag een plaat van Biggel wordt aangezet, heeft ‘Big Brother’ mijn ‘smaak’ daarop aangepast. De Mercedes is vervangen door een Dacia, de goede wijnen hebben plaatsgemaakt voor halve liter blikken supermarktbier en de avontuurlijke vakanties zijn vervangen door onaangenaam drukke zwembaden in eigen land.

Een samenstelling die uitstekend aansluit bij het tv-programma ‘Probleemwijken’. Als ik kijk naar de huidige muzieksmaak van mijn zoontje, hoop ik oprecht dat het algoritme het bij het verkeerde eind heeft. Maar het beeld van dat vrolijke mannetje dat dansend en springend door de huiskamer raast op de carnavalskrakers van Jan Biggel maakt veel goed. Gelukkig kan hij, naast Biggel, Lamme Frans en Vieze Jack, ook genieten van muziek van Piet Veerman, Hall & Oates en The Rolling Stones. Toch zal ik straks de privacy-instellingen op mijn telefoon nog even controleren…