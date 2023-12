Algemeen

Jan en Tiny Boerkoel 60 jaar getrouwd Jan en Tiny Boerkoel vierden deze week een indrukwekkende mijlpaal: 60 jaar liefde en toewijding. Jan en Tiny, nu respectievelijk 84 en 83 jaar oud, ontmoetten elkaar op een zondag in een café-restaurant in Amsterdam, waar ze allebei woonachtig waren. Ondergedompeld in de klanken van een live band sloeg de vonk gelijk over. Opmerkelijk genoeg ging Jan een week na deze ontmoeting de militaire dienst in, maar dit betekende niet het einde van hun samenzijn. Na z’n terugkeer vestigde het stel zich in Volendam. Hier werd Jan actief in het bestuur van de RKAV op het moment van de geboorte van het zaterdagvoetbal op 5 september 1970. Later zette hij zijn inzet voort als bestuurslid van FC Volendam. Afgelopen woensdag vierde het paar hun zes decennia durende liefdesverhaal in besloten kring. Hun dochter Daniëlle verraste hen met een intieme bijeenkomst thuis, waar enkele buren en vrienden zich verzamelden voor koffie, gebak en een toost op dit bijzondere jubileum. Ook burgemeester Lieke Siever kwam haar felicitaties persoonlijk aanbieden. De avond werd afgesloten met een gezamenlijk diner met hun kinderen, kleinkinderen en geliefden bij Restaurant Café van den Hogen. Gevraagd naar het geheim van hun langdurige liefde, antwoordden ze eenvoudig: ,,Het leven is een kwestie van geven en nemen.” |Doorsturen Kees Veerman (Schutter) Jan en Tiny, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Ik moet nog vaak terugdenken aan de heenritjes met jouw auto omdat ik laat klaar was met mijn werk op zaterdag. Ik voelde mij altijd thuis bij jou in de auto. Jouw leiderschap, onder het trainerschap van Wim Keizer, samen met de onafscheidelijke Paul (v. Boven) heeft alleen plaats kunnen vinden als je partner er voor 100% achter staat, en dat deed Tiny zeker. Ook Tiny vindt het altijd leuk als zij aan deze tijd wordt herinnerd. Ik wens jullie de nodige gezondheid om de komende jaren, in goede gezondheid, samen met jullie gezin, door te brengen. Hartelijke groeten, Kees

