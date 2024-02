Jan Schilder (Sas) houdt al meer dan een halve eeuw vogels

Het weldadige gefluit van vogels komt je tegemoet, bij de entree van de woning van Jan Schilder (Sas). Welkom in het domein van de wereldkampioen. Zijn kanariesoort (Rood Isabel schimmel) won onlangs – wederom – in het Spaanse Toledo. De beloning voor zijn toewijding maakt hem trots. ,,Vogels uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika doen niet mee, omdat de vogelkweek qua seizoen anders ligt dan bij ons”, zegt de bijna tachtigjarige Volendammer, die van een uitstervend ras is, als vogelhouder.

