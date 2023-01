Jan Smit en spelers FC Volendam heropenen Montèl Purmerend

Opening Rond 13.00 uur stonden op het parkeerterrein voor de Woonboulevard Purmerend honderden mensen te wachten op het moment dat zanger Jan Smit en de FC Volendam-spelers Robert Mühren, Daryl van Mieghem, Derry John Murkin en Xavier Mbuyamba naar buiten kwamen. Nadat Jan Smit het lintje had doorgeknipt nam hij samen met de spelers plaats op twee op het parkeerterrein geplaatste zitbanken. De spelers namen de tijd om alle ballen persoonlijk te signeren en de jeugd maakte van deze unieke gelegenheid gebruik om met de spelers op de foto te gaan. In de stralende zon werden binnen een uur tijd maar liefst 260 kunstleren ballen cadeau gedaan. Daarmee was de opening voor Montèl, maar bovenal voor de aanwezige kinderen een doorslaand succes. De komende twee weken geeft Montèl aan alle klanten een 10% openingskorting.

De in Piet Klerkx gevestigde woonwinkel Montèl op het industrieterrein De Baanstee in Purmerend, is na een grondige verbouwing feestelijk heropend. Afgelopen zaterdag mocht Jan Smit het lintje doorknippen, waarna vier spelers van FC Volendam ballen signeerde voor het massaal toegestroomde publiek.

