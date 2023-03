Algemeen

‘Jan Tol’: De nieuwe fotocolumn van Marco Bakker & Michel Veerman Fotograaf Marco Bakker en auteur Michel Veerman hebben ruim twee jaar de fotocolumn ‘2Lingen’ gemaakt voor de NIVO. Op 1 februari 2023 verscheen de laatste ‘2Lingen’in de krant. Tijd voor een zwart gat was er niet, want het volgende project stond al gelijk in de steigers. Na ‘Brijkey Beat – Voices Of Volendam’ (overzicht van de muzikanten uit Volendam), ‘Goud, een schat aan uitblinkers’ (overzicht van topsporters uit de Gemeente Edam-Volendam) en ‘2Lingen Nooit Alleen in Volendam’ gaan de mannen nu op zoek naar Jan Tol. In Volendam komt de naam Jan Tol vaak, en misschien wel het meest voor van alle mannennamen. Marco en Michel portretteren voor deze rubriek een aantal van hen. Van de Volendammer Jan Tollen wordt door Marco een Polaroid-foto gemaakt, waarna deze wordt gesigneerd door Jan Tol. Marco maakt vervolgens een portretfoto van Jan met de Polaroid-foto. Aan alle Jan Tollen worden de tien belangrijkste datums uit hun leven gevraagd. Denk daarbij aan geboorte van kinderen- en kleinkinderen. Maar ook deelname aan een Elfstedentocht, een belangrijk sportevenement of de aankoop van een eerste brommer, auto of huis. Het wordt een dynamische rubriek met uitsluitend Volendammer naamgenoten.

Deze week: Jan "Dollie" Tol Geboren op 5 maart 1952 | Zoon van Jan ‘Dollie’ Tol † en Jannig Bond † 1952: Jan wordt op 5 maart geboren in zijn ouderlijk huis aan de Roerstraat 5 in Volendam. 1976: Jan ontmoet tijdens het eerste deuntje op de kermis in Warder zijn toekomstige vrouw Tineke Kramer. Dat jaar treedt hij ook in dienst als onderwijzer bij het SKOV waar hij later directeur en bovenschools directeur wordt. 1984: Op 6 juli trouwt Jan met Tineke Kramer uit Warder. Samen krijgen ze drie geweldige dochters. 1991: Jan slaagt voor de HEAO-BE (bedrijfseconomie) en in 1993 voor ESAN, een twee-jarige schoolleidersopleiding. 1997: Op 4 januari rijdt Jan praktisch ongetraind de elfstedentocht uit op de schaatsen van zijn vader. Op 5 januari viert hij met familie en vrienden zijn 12,5-jarig huwelijk in Café De Dijk. 1999: Na drie jaar dementie en overlijdt Jans vader op 28 april 1999. Deze indringende en emotionele periode sluit hij af met een aai over zijn vaders bol. 2012: Op 24 september 2012 wordt Jan voor het eerst opa van kleinkind Sara. Op 24 augustus 2016 wordt Lenn, 7 mei 2019 Stan en 1 augustus 2021 zijn vierde en laatste kleinkind Fleur geboren. 2014: Op 7 maart overlijdt zijn moeder. Vanaf dat moment heeft hij geen ouders meer en realiseert hij zich dat hij geen kind meer is. 2017: Op 5 december gaat Jan met pensioen. Er ontstaat geen zwart gat, maar er is meer tijd voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Zijn pensioen halen is een mijlpaal. 2021: In maart krijgt Jan de diagnose van een mogelijke tumor bij de alvleesklier. Twee weken later blijkt het loos alarm. Het heeft hem doen beseffen dat alles wat een mens in zijn leven verzamelt, niets voorstelt. Gezondheid en familie zijn het belangrijkste in het leven. Heet je Jan Tol en vind je dit een leuk project en zou je mee willen doen, mail ons dan. Wij nemen snel contact met je op. Ons mailadres is: michel.veerman@quicknet.nl |Doorsturen

