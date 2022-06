Jannig de Boer winnaar Vollegram en Cor Tol Puzzelwinnaar

Uit de vele inzendingen van de VOLLEGRAM 2 in de Nivo van 1 juni trokken we mevrouw Jannig de Boer als winnaar.

De cryptogram met Volendammer woorden werd goed ingevuld.

Mevrouw de Boer ontving als winnende prijs een JEgeDAGteBOEK. Een dagboek voor persoonlijke ontwikkeling en multi inzetbaar voor heel veel doeleinden. Voor de komende puzzel is ook weer een JEgeDAGteBOEK te winnen.

Puzzelwinnaar meneer Tol wint cadeaubon van slagerij de Sterkip

Vorige week stond de ‘Puzzel op Nivo’ weer in de krant. Het juiste woord dat kon worden gevonden was ‘douanier’. Cor Tol had de puzzel opgelost en is daarmee de ‘puzzelwinnaar’ geworden. Hij heeft een mooie waardebon van slagerij De Sterkip gewonnen.