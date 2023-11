Jans van Baarsen neemt afscheid met schenking beeld

De oermoeder van Kunst Kijken – Jans van Baarsen - die zo’n 25 jaar geleden samen met o.a. Thames Tol de Kunstroute opstartte, zorgde daarmee voor een ‘losweken’ en aanwakkeren van de interesse voor kunst in alle vormen.

In een Volendam dat destijds ‘niet echt bezig was’ met kunst en waar menig kunstenaar in de dop dringend werd geadviseerd om die ‘gekkigheid’ uit je hoofd te zetten en iets zinvols te gaan doen waarmee je een boterham kon verdienen, ging Jans met een stel bevlogen mensen aan de slag. Een initiatief dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een belangrijke jaarlijkse 2-daagse expositie met een gestage groei in aantal deelnemers, verscheidenheid en professionaliteit van kunstuitingen, locaties en geïnteresseerde bezoekers. En dat hebben we te danken aan de kunstzinnigheid en vasthoudendheid van Jans en haar ‘medestrijders’.

Jans heeft vanaf het begin altijd met een selectie van haar beelden meegedaan aan Kunst Kijken en heeft dat tot 2022 volgehouden. Dit jaar heeft ze aangegeven dat ze ‘oud’ wordt en plaats maakt voor de jongere generatie. Maar Kunst Kijken zit diep in haar geworteld dus Jans kon niet zomaar afscheid nemen. Ze deed dat door de stichting Kunst Kijken een prachtig beeld te schenken dat we op onze veiling bij opbod mochten verkopen en waarvan de opbrengst naar Kunst Kijken ging. Het beeld van keramiek en glasfusion ging naar een gelukkige koper voor een prachtig bedrag, een bedrag dat de creatie van Jans eer aandoet en waarmee ze Kunst Kijken een mooie erfenis heeft gegeven. Bianca Vos sprak bij de afsluiting haar dank uit aan Jans voor alles wat zij voor kunst in Volendam en voor Kunst Kijken heeft betekend.