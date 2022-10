Japanse hoek in de bibliotheek

In de Bibliotheek Volendam is tijdelijk een hoek toegewijd aan Japan. Van de Edammer fotograaf Herke Kaandorp hangt een fotoserie uit Japan en er ligt een uniek kijkboek over het land.

Gonnie Keijzer, medewerker van de Bibliotheek Waterland neemt sinds 2012 samen met collega’s het initiatief om de maatschappelijke en culturele functie van de bibliotheek te verbreden. ,,We streven ernaar de huiskamer van de gemeente te worden”, vertelt ze ambitieus. ,,We willen niet alleen de plek zijn waar je boeken leent, maar ook een plek waar je kan zitten met een kopje koffie, waar lezingen worden gegeven en waar lokale kunstenaars een plek kunnen krijgen om hun werk te exposeren.”

Deze maand hangt er een fotoserie over Japan van Herke Kaandorp. Herke is vijf jaar geleden begonnen met de fotografie en komt graag in Japan. ,,Het meest bijzondere aan Japan vind ik de authentieke architectuur die is verweven met de natuur”, vertelt hij. ,,In Japan kun je veel oude tempels vinden die gebouwd zijn mét de natuur; ze laten die gebouwen opgaan in de omgeving. Het is zo’n prachtig land, en nu - met mijn fotografie en voor mijn Japanse vriendin - heb ik een geweldig goed excuus om er vaker naar af te reizen”, zegt Herke enthousiast.

Naast de fotoserie ligt er een uniek kijkboek met authentieke foto’s van het oude Japan waar bezoekers in kunnen verdwalen. Dit boek rouleert tussen de bibliotheken in Waterland en is net als de fotoserie nog een aantal weken te bewonderen in Volendam.