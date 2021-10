Je hond mee naar kantoor, waarom niet!

Werken jij en je partner fulltime en wil je liever geen uitlaatservice inschakelen die jullie hond dan uitlaat, is het een optie om de hond mee te nemen naar de zaak. Naast het feit dat een hond op kantoor het stressniveau omlaag kan brengen, is het ook goed voor het socialisatieproces van je huisdier. Overleg wel van tevoren met je collega’s of ze het ermee eens zijn.

Woon je vlakbij je werk, dan is het natuurlijk ontzettend fijn om wandelend daar naartoe te gaan. Zo krijg jij beweging, maar je hond net zo goed! Maar is de afstand net wat te groot voor je hond maar je wilt wel graag wandelen, dan is de hondenbuggy de ideale oplossing. Er zijn verschillende soorten hiervan. Er zijn buggy’s voor de kleine én grote hond ontwikkeld. De luxere variant heeft luchtbanden om de extra schokken op te vangen. Ga je amper offroad, maar voornamelijk in de stad wandelen, is een buggy met kunststof banden ook al zeer geschikt. Natuurlijk is het nog wel belangrijk dat je hond niet alleen maar in de buggy zit, maar voldoende beweging krijgt. Zorg ook voor een goede riem, want op steeds meer plekken is het verplicht de hond aan te lijnen.

Welke riem is het meest geschikt?

Misschien wel het belangrijkste item en wat je vaak als een van de eerste dingen hebt aangeschaft na het nemen van een hond is de hondenriem. Niet iedereen op je werk zal evenveel van honden houden als jij, dus een riem is wel noodzakelijk. Maar voor welke riem ga je? Als je een puppy hebt gekocht, is een korte riem het meest praktisch. De pup is nog niet helemaal opgevoed en deze riem kan zo duidelijkheid geven. Riemen zijn er ook in verschillende materialen. Bijvoorbeeld van leer, nylon en van touw. Eenmaal op je werk is het van belang dat er genoeg water en eten is, en dat je trouwe viervoeter een plek heeft waar hij zich veilig voelt om te rusten en te slapen.

Een goede slaapplek

De bench is een fijne plek voor je hond. Dit is een metalen kooi waar de hond in kan. Het is niet zielig, zoals wel eens wordt gezegd, mits je de bench goed gebruikt. Als je al een hondenbench hebt gekocht in de puppytijd, kan de pup hier gemakkelijk aan wennen én wat ook belangrijk is, als je de pup in de bench doet heeft hij geen kans om alles kapot te kauwen als je even de deur uit bent. Zo wordt de bench een veilige plek voor de hond waarin hij zich kan terugtrekken als dat gewenst is. Het is dan ook beslist niet de bedoeling dat de bench een strafplek wordt voor de hond. Sluit de hond ook nooit te lang op. Daarnaast kan een bench gemakkelijk meegenomen worden in de auto. Zo heeft je hond z’n veilige plek altijd bij zich en kunnen jij en je collega’s zorgeloos doorwerken.

Tijdens de pauzes kunnen jij en je hond lekker naar buiten, wat wederom gezond is voor hond en baasje.