Jessica Schilder door druk bevangen op WK

Ze vouwde haar handen voor haar gezicht, toen een stoot lukte. Het was misschien tekenend, dat Jessica Schilder niet in haar kracht stond op het Wereldkampioenschap. Ze onderging het in de Commonwealth Arena, de verontwaardiging. Dat het bij die ene stoot bleef. Het feit dat zij twee weken eerder tijdens het NK in Apeldoorn met 20,31 meter mondiaal het verst stootte dit kalenderjaar, voelde tijdens de WK in het Schotse Glasgow eerder als een last dan als een stimulans. De druk werd haar teveel. Slechts één geldige poging liet de kogelstootster noteren, tegenover vijf ongeldige. Met 19,37 meter restte een vijfde plaats. Door: Eddy Veerman

Het maakte duidelijk dat op het mentale terrein nog heel veel winst valt te boeken richting het zomerseizoen en het hogere doel: de finale van de Olympische Spelen in Parijs. ‘Als ik besef hoe ver ik sta te stoten, ben ik bang dat het me teveel wordt’, zei ze al voor het Wereldkampioenschap. Die gedachten raakte ze in de ring in Schotland niet kwijt. Vóór en na haar waren er meerdere ongeldige pogingen te aanschouwen, maar de concurrenten lieten wel meer kogels volgens de regels op de grond ploffen. De Canadese Sarah Mitton werd uiteindelijk wereldkampioen met 20,22 meter. Het WK wees uit dat er veel van een sporter en mens wordt gevraagd om op het juiste moment te pieken. Aan Schilder en haar team de taak om in de komende maanden meer onbevangen en stoïcijns in de ring te staan. Zodat zij in Parijs ‘een stoot’ kan doen richting een medaille.