Jessy Raatsie over zijn ervaringen als leidinggevend monteur bij Smit Elektrotechniek

Voordat Jessy Raatsie (27 jaar) aan zijn carrière bij Smit Elektrotechniek begon heeft hij 9 jaar in de elektrotechniek gewerkt bij een wat kleiner bedrijf in Monnickendam. Hier werkte hij voornamelijk aan wat kleinere nieuwbouwprojecten, renovatieklusjes, elektrische storingen en dergelijke.

Na negen jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging. Hij wilde het groter aanpakken en zijn kennis gebruiken om aan grotere projecten te werken. Zo gezegd, zo gedaan. Hij solliciteerde bij Smit en is toen vol goede moed aan de slag gegaan. Over de overstap naar Smit Elektrotechniek zegt hij zelf het volgende: ,,Smit bevalt goed, ik had deze overstap veel eerder moeten maken.

Het leuke hier vind ik dat alles goed geregeld wordt, vroeger moest ik alles zelf doen. Ik werk hier met hele leuke collega’s, waardoor de werkdagen altijd gezellig zijn. Ook zijn de projecten waar ik hier aan mag werken veel uitdagender. Verder is er heel veel vrijheid in het werk wat we doen, zolang de klus maar op tijd klaar is en goed uitgevoerd wordt.’’

Inmiddels is Jessy twee jaar werkzaam bij Smit als monteur en geeft daarbij ook leiding aan leerlingen binnen Smit die het vak willen leren. Hij izegt hier het volgende over: ,,Op het moment heb ik twee leerlingen mee. Het is wel lachen om aan de jeugd uit te leggen hoe het allemaal werkt. En al helemaal leuk om te zien dat ze het ook zelf oppakken. Eén van de leerlingen die ik begeleid, volgt het werkend-leren traject van IW Noord-Holland.’’

‘‘Een van de projecten die ik écht leuk vond was het project aan de Flierbosbreef in Amsterdam”

Jessy: ,,Momenteel werk ik aan de Kamerlingh Onneslaan, hier worden 33 appartementen gebouwd in het oude PTT-gebouw in Amsterdam. Wij verzorgen hier de elektrische installatie van de appartementen en de algemene ruimtes, in opdracht van Braam Minnesma, ook een leuke partij om mee samen te werken.’’

Dat Jessy plezier en motivatie haalt uit grote projecten die Smit hem aanreikt, blijkt wel nadat we hem vroegen naar één van zijn leukste projecten. Zo zei hij daarover: ,,Een van de projecten die ik écht leuk vond was het project aan de Flierbosbreef in Amsterdam. Daar moesten we van een gigantisch kantoorpand woningen maken. Uiteindelijk zijn het uit m’n hoofd iets van 396 appartementen geworden. Super leuk, een grote ploeg aansturen, zelf meedenken, helpen bij de uitvoering en uiteindelijk op tijd opleveren. Dat is genieten.’’

Ook heeft Smit een personeelsvereniging waar Jessy en zijn collega’s maar al te graag deel van uitmaken. ,,We hebben een leuke personeelsvereniging met leuke activiteiten. Laatst zijn we wezen vissen en binnenkort gaan we een weekendje weg. Super leuk, want we hebben over het algemeen een jong team, wat het natuurlijk extra gezellig maakt.’’

,,Na twee jaar ben ik nog steeds zeer tevreden over Smit. Er heerst een fijne werksfeer tussen alle collega’s en ook op de werkvloer wordt altijd alles goed geregeld. Als ik iets nodig heb, wordt er gelijk actie ondernomen. Hierdoor ben ik ook veel productiever en blijft het werk leuk’’

Heb jij momenteel nog geen ervaring in de elektrotechniek?

Geen probleem! Binnen Smit Elektrotechniek bieden wij de mogelijkheid om je als zij-instromer op te leiden tot jouw gewenste functie binnen het bedrijf. Van eerste monteur tot BIM-modelleur, we zijn altijd op zoek naar gedreven nieuwe werknemers!

Bekijk al onze vacatures op: werkenbij.smitelektrotechniek.nl