Jeugd kan zich weer uitleven tijdens XXL Instuif

Vorig jaar was de eerste editie zeer geslaagd en daarom zet de Alliantie Kansrijk de komende herfstvakantieweek weer in het teken van de XXL Instuif. ,,Naast de traditionele sportactiviteiten van maandag tot vrijdag, zoals speedhandbal, voetbal, badminton, tafeltennis zijn er springkussens en is er ook de mogelijkheid tot lasergamen, glow in the dark-sporten en de floor is lava”, zegt Wayne Neijhorst van de Sportkoepel. ,,Daarnaast is de arcade gamehal van dinsdagmiddag tot vrijdagvond geopend.”

De instuifactiviteiten zijn gratis. Enige verandering is dat voor sommige activiteiten een fee wordt gevraagd van 2 euro. ,,Het is kostbaar wat we neerzetten en vorig jaar gebeurde het regelmatig dat kinderen inschreven en niet kwamen opdagen, dat leverde chaotische situaties op. Dat hopen we zo op te lossen.” De arcadehal wordt dit keer in het Don Bosco College opgezet. Wayne: ,,Die kun je niet ‘s avonds even opruimen. Al het andere kunnen we wel afbreken en weer opbouwen. Alles gebeurt vanuit Alliantie Kansrijk, waarbij het organiserende en uitvoerende Youth Team veel ruimte geeft aan het breed motorisch ontwikkelen en verschillende vormen onder de aandacht brengt. We zoeken actief de samenwerking met bedrijven en verenigingen, voor het geven van clinics en workshops aan jongeren”, besluit Wayne.