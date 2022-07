Jeugd kickboks examen B-Active

Zaterdag 25 juni stond er een jeugd kickboks examen op het programma bij B-Active.

Alle kinderen die trainen bij B-Active worden getraind om meerdere series te laten zien voor een volgende rang. Dit keer waren er maar liefst 37 kinderen die meededen en voor de ouders een mogelijkheid om te kijken wat hun kinderen doen.



Alle kinderen zaten netjes in een grote cirkel en het examen begon met de huisregels te herhalen.

De belangrijkste regel is respect hebben. Daar beginnen we elke les ook mee. De kinderen konden afgelopen zaterdag dan ook voor 3 verschillende rangen slagen.