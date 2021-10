Jeugd maakt tijdens kinderweek kennis met Volendams erfgoed

Tijdens de herfstvakantie werd traditiegetrouw weer de jaarlijkse kinderweek georganiseerd in het Volendams Museum. Dit jaar werden de activiteiten onderverdeeld in vier hoofdthema’s: dasjes vlechten, fotografie, naaimachine en schilderen.

,,We hebben dit jaar voor het eerst gewerkt met een aanmeldprocedure, en dat is zeer goed bevallen”, aldus Wolly Hoogland. ,,Door met aanmeldingen te werken kunnen we alle kinderen de aandacht bieden die nodig is bij iedere activiteit.”

Van met de hand naaien op ‘ouwe ootjes naaimachine’ tot fotograferen met je eigen telefoon, alle activiteiten vielen goed in de smaak bij de deelnemertjes.. ,,De jeugd heeft weer op een kindvriendelijke manier kennis gemaakt met het Volendams erfgoed. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.”