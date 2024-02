Jeugdmoment: Mogen we al?

In de rubriek ‘Jeugdmoment’ zoomen we wekelijks in op een dagelijks ritueel, een wekelijks terugkerend moment, een event dat sporadisch voorkomt of juist zo’n onvergetelijk iets, dat nooit meer terugkeert.

De zoektocht naar nieuwe NIVO-venters is gelukkig voorlopig gestopt, door recente aanmeldingen. Voorheen stond de jeugd in de rij om ‘m rond te brengen, hadden we in dit opzicht te maken met een wachtlijst. Vanwaar de venters-droogte? Is het omdat sommige kinderen niet zo nodig op jonge leeftijd een klusje hoeven te doen, zoals vroeger vanzelfsprekend was? Met beloonde klusjes leren ze de waarde van geld kennen en niet zonder enig besef daarvan hun hand open te houden.

Kids groeien nu op met de gedachte dat met de pinpas en telefoon alles te betalen is en er online áltijd geld voorhanden is. Voor de Kwakman-broers komt het NIVO-venten nog te vroeg, de tassen zijn haast groter dan zijzelf. Maar als het aan Dean (7), Stef (2) en Luuk (5) ligt, trekken ze vanaf vandaag door de straten, om mensen te verblijden met het lokale nieuws én tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Misschien is oma zo lief om dat bedrag te verdubbelen, zoals zij vroeger bij Natasha, de moeder van de drie broers ook deed. Om zo te stimuleren dat haar eigen kinderen graag een klusje deden of een bijbaantje zochten. Je eerst verdiende centen, die tel je immers keer op keer na, met een gevoel van trots. En het dan uitgeven, daar denk je – doorgaans – bewust over na.