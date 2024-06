‘Joe’ wil niets liever dan toen

Daar stond-ie dan. Dat jongetje van de Damcoogh, die nog maar net kon praten, de bal ontdekte en brabbelde dat hij ooit in het shirt van ‘Volledam’ wilde spelen. In de zomer van 2016 kwam dat uit. Inmiddels is hij 25 en op zondag 16 juni 2024, om even voor drie uur, zong Joey Veerman in het met bijna 60.000 toeschouwers volgepakte stadion van Hamburg het Wilhelmus. Staand in de basisrij van Oranje. Vervanger van de grote Frenkie de Jong. Vlaggetjes met zijn naam en dubbeldekkers met zijn portret als warme broodjes in het dorp over de toonbank én nationaal nieuws.