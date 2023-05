Joey Veerman: ‘Niet normaal, zo mooi’

Van bankzitter naar bewierookte voetballer. En zo kunnen we nog wel even door gaan met (de vier) B’s. Joey Veerman deed wat hij van kinds af aan doet: tijdens de door opstootjes ontsierde bekerfinale hield hij oog voor de bal, daarna de KNVB Beker en vervolgens een biertje en een bacootje. De 24-jarige speler van PSV wist dat wat hij zou doen en wat hij zou zeggen onder een vergrootglas zou komen te leggen, maar hij deed gewoon wat in hem opkwam, in het veld en daarna tijdens de festiviteiten.

Joey Veerman met de zilveren dennenappel in De Kuip.

Door: Eddy Veerman

Een paar maanden geleden kon het gebeuren dat Joey Veerman nog een hele wedstrijd buiten de PSV-opstelling bleef; in de afgelopen week zette de Volendammer in acht dagen tijd een buitensporige prestatie neer. Tijdens twee topwedstrijden tussen Ajax en PSV werd hij benoemd tot beste man van het veld. En terwijl het gedrag van spelers om hem heen nóg erger kon dan eerder, probeerde de middenvelder van de Eindhovenaren zich nog bezig te houden met waarom alle heisa is: voetballen. ,,Het sloeg nergens op, wat er her en der op het veld gebeurde. Ik had daar geen zin in. En ik zat zelf lekker in de wedstrijd.”

Uiteindelijk zou het in de verlenging 1-1 blijven en naderden strafschoppen. ,,Ik stond op het lijstje, als één van de vijf penaltynemers. Toen we erover spraken, werd ik nummer zes. Gek genoeg toen ik in de rij met spelers stond in het midden, had ik een rustig gevoel. Tijdens de verlenging zat ik al wel te denken ‘die penalty’s gaan zo komen, waar ga ik ‘m schieten?’ Maar op het moment dat ik in dat rijtje stond, hoefde ik nog niet naar de stip toe te lopen. Als dat wel het geval was geweest, dan gaat er natuurlijk wel wat gebeuren van binnen”, zei Veerman, die namens Heerenveen zijn laatste twee strafschoppen miste, naderhand. Fabio Silva schoot de vijfde raak, waardoor PSV in extase was. ,,Niet normaal, zo mooi was dit. Vorig jaar al en nu ook. Dit keer waren onze families er ook bij toen we terugkwamen in Eindhoven.”

Andere spelers van naam konden geenszins een stempel drukken op de bekerfinale, Joey Veerman toonde zich, een week nadat hij al een uitstekende topper speelde, niet ontvankelijk voor nóg meer druk. Losse heupen, subtiele bewegingen, de intercepties en passes werden uitgelicht door de voetbaldeskundigen. Het was Joey Veerman die zichzelf naar de ‘volgende dimensie’ tilde. En ook daarna was de speler zelf spraakzaam, wetende hoe een feestje gevierd moet worden. Daar hoort ook het optreden als dj en zanger bij. Voorlopig blijft hij veelbesproken, want de vraag of bondscoach Ronald Koeman nog om hem heen kan wordt binnenkort beantwoord. En of het dan ook tot een daadwerkelijk debuut in het Nederlands Elftal komt in juni. Misschien worden de schijnwerpers daarna anders, minder frequent, op hem gezet. Want de kans dat hij zijn loopbaan binnen afzienbare tijd in een buitenlandse competitie voortzet, die heeft hij met de recente voetbaloptredens vergroot.