Het wonder tussen twee interlands door

Joey Veerman wordt vader in week met wedstrijden van Nederlands Elftal

Als een voetballer vader wordt haalt dat niet altijd (sport)nieuwskaternen, maar in het geval van Joey Veerman bleef het wonder niet onderbelicht. Donderdagavond viel hij tijdens Nederland-Griekenland (3-0) in voor Frenkie de Jong, maar een ereronde in het stadion van zijn club PSV zat er niet in, want de middenvelder werd gevraagd met spoed huiswaarts te keren. Uiteindelijk zou zijn vriendin ’s nachts rond half drie bevallen van een zoon: Frenkie. Een dag later meldde de 24-jarige Volendammer zich weer bij Oranje, dat naar Dublin vertrok. ,,Of ik beschuit met blauwe muisjes meehad? Daar had ik niet aan gedacht. In november ben ik jarig en dan zijn we ook bij elkaar met het Nederlands Elftal, dan trakteer ik op taart.”

Foto: KNVB

Door: Eddy Veerman

Hij leefde ontspannen naar het interlandweekeinde toe. ,,Dat de eerste langer blijft zitten, dat is dus een fabel”, lacht hij. ,,Toen ik bij Oranje binnenkwam zei ik al tegen de bondscoach dat het zou kunnen dat mijn vriendin deze dagen zou kunnen bevallen. Dat je dan precies in de stad en het stadion speelt waar je op dat moment woont en Chantal dus ook was, dan heb je geluk. Dat gebeurt niet vaak.”

Dat het vaderschap met rasse schreden naderde wist hij. ,,’s Ochtends had de verloskundige al gezegd dat het waarschijnlijk die nacht na de interland zou kunnen gebeuren. Tijdens de warming-up en tijdens de wedstrijd was ik er niet mee bezig. Je weet ook niet wat je moet verwachten. We hadden afgesproken dat Chantal de teammanager zou bellen als ik moest komen.

"Dat-ie gezond is, dat is het allerbelangrijkst"

We wilden het nog geheim houden voor de familie. Die vroegen zich naderhand af of ik weer kip kerrie had gegeten of dat ik naar de dopingcontrole moest”, doelt Joey op het feit dat hij meteen na afloop van de wedstrijd van het veld werd gehaald door de teamarts. In plaats van een ererondje te maken.

,,Het is begonnen, dacht ik. Ik zat binnen een paar minuten gedoucht in de taxi, maar toen ik thuiskwam, was de verloskundige nog rustig. Uiteindelijk is Chantal ’s nachts in het ziekenhuis bevallen.” Van Frenkie Veerman. Terwijl Joey een paar uur eerder was ingevallen voor Barcelona-speler Frenkie de Jong. ,,Daar stond ik bij de wissel en daarna helemaal niet bij stil, ook niet nadat hij was geboren. Pas toen een bekende van ons een foto stuurde van de wissel en ‘alsof het zo moest zijn’, toen had ik het pas ik door.”

Ze bleken en blijken vooralsnog gezegend. ,,Om vijf uur kwamen we thuis en om half zes sliepen we alle drie. Het is een wonder, hij doet het super, slaapt al vijf uurtjes door. Het is prachtig en ook hoe de familie er van geniet, dat is top. Dat-ie gezond is, dat is het allerbelangrijkst.” Een dag later sloot hij alweer aan bij Oranje. ,,Dat heb ik in overleg met Chantal gedaan. Vrijdag zijn we de hele dag samen geweest.” Zaterdag vloog het Nederlands Elftal naar Dublin voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. ,,Daar werden uiteraard wel wat grappen gemaakt over de naam van Frenkie. Voorafgaand aan de twee wedstrijden hoop je uiteraard dat je speelt. Ik ben in vorm de laatste tijd en hoopte op een basisplaats. Er wordt vaak gekeken naar wie met wie kan spelen, maar ik denk dat het goed is om te kijken naar wie in vorm is. En we hebben 25 goede spelers. Iedereen vindt van zichzelf dat hij moet spelen, en terecht. Ik hoopte op meer”, doelt hij op het feit dat hij in Dublin niet zou invallen. ,,Ik heb in ieder geval mijn tweede interland gespeeld, daar ben ik blij mee.” En hij zat er goed in, ook al gleed hij net als enkele medespelers enkele keren uit. ,,Het veld was glad, ondanks dat ik ijzeren pinnen droeg, die heb ik normaal niet eens. Ik viel prima in en ook op de training ging het goed, dat werd ook gezegd door de staf.”

De ambiance in het Aviva Stadium was mooi. ,,Maar op Ibrox (tegen Rangers, red.) is het toch nog heftiger. Dit komt niet in de buurt. Maar ik vond het wel mooi, die gekke Ieren.” In oktober komt Oranje weer bij elkaar en tussendoor spelen Veerman en PSV enkele wedstrijden met schitterende affiches Zoals bijvoorbeeld volgende week (20 september) in het Emirates tegen Arsenal. ,,Ook daar zal de sfeer heftig zijn, meer beladen dan vorig jaar, want toen speelden we daar tegen elkaar in de Europa League. Nu is het de eerste poulewedstrijd in de Champions League. Qua loting (ook nog tegen Sevilla en Lens, red.) zijn er kansen om deze poule door te komen. Ik heb er echt zin in.”