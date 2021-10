JOGG en gemeente gaan voor ‘gezond leven’ lokale jeugd

,,We gaan zorgen dat de jeugd van Edam-Volendam de gezondste jeugd van Nederland wordt”, klinkt JOGG manager Caroline Peeck ambitieus. De gemeente Edam-Volendam gaat samen met JOGG op integrale wijze zorgdragen dat de omgeving waar kinderen en jongeren in opgroeien structureel gezonder wordt.

Het vooruitstrevende akkoord werd maandagmorgen op het stadskantoor ondertekend. Dianne de Lange gaat als JOGG-regisseur in de gemeente aan de slag om de visie via verschillende ingangen te realiseren. JOGG gaat in de gemeente Edam-Volendam werken aan een maatschappij waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is.

,,De eerste samenwerkingen zijn inmiddels opgericht”, vertelt Dianne enthousiast. ,,We komen hier geen project opzetten, maar we gaan een structuurverandering realiseren. De JOGG-aanpak heeft dus geen einddatum. We gaan samen zorgen dat dat de jeugd van Edam-Volendam hartstikke gezond wordt.”