Jong gezin en werk, waar haal je de tijd voor sporten vandaan?

Vooral moeders komen er bekaaid vanaf als het gaat om regelmatig sporten. De dag begint vaak al vroeg en ‘s avonds ben je uitgeblust. Het laatste feestje waarbij je in een leuke jurk met je favo clutch op pad ging, kun je je niet eens meer herinneren. Hoe verander je dit?

Een rapport van het Sociaal Planbureau toont aan dat ouderschap, jonge kinderen en sport lastig te combineren zijn. Uit het onderzoek blijkt dat van de mensen die regelmatig sporten, maar twaalf procent jonge kinderen heeft.

Van sporten krijg je energie, ja dhuh!

Tegelijkertijd is het bekend dat wie energiek wil blijven en af en toe zijn hoofd leeg wenst, sporten toch een absolute aanrader is. Vaak blijk je ondanks slaaptekort en drukke dagen, van sporten een flinke dosis energie te krijgen waar je weer even op door kan. Maar hoe dan?

In de meeste gevallen wordt aangeraden om minimaal twee keer per week een moment voor het sporten te reserveren. Hardlopen is makkelijk omdat je dat elk moment van de dag kunt oppakken en niet naar een sportschool hoeft. Thuiskomen uit je werk, handtas in de hoek en direct gaan lopen bijvoorbeeld. Regel dat je partner dan al thuis is of regel een oppas. Ja, dat is een investering, maar het betaalt zich dubbel en dwars terug.

Nog voor de spits op pad?

Je kunt natuurlijk ook extra vroeg opstaan en een rondje gaan hardlopen. Dat is dan wel voor de diehards die het aankunnen. Want zoals gezegd begint met kleine kinderen de dag vaak al vroeg genoeg en moeten al die schooltassen op tijd gevuld. Toch kan dit je een flinke boost geven, waar je de rest van de dag profijt van hebt. Het hoofd raakt leeg, je komt met een frisse kop terug, je conditie verbetert, je voelt je fitter, je slaapt beter en ga zo maar door.

Is er een douche op jouw bedrijf? Ga dan eens hardlopend naar het werk. De truc: de ene dag kom je op de fiets en laat je laptop op je kantoor liggen. ’s Middags ren je naar huis. De eerstvolgende dag doe je dat andersom. Wel zaak dat je partner jou daarbij ondersteunt en de honneurs waarneemt als het om de kinderen gaat. Ook hij kan uiteraard sporten door met diezelfde truc toe te passen. Zo kun je beiden bijvoorbeeld twee keer in de week een ronde hardlopen.

In een groep lopen werkt stimulerend

Om een goede stok achter de deur te hebben, kan het werken om met iemand samen te gaan hardlopen of je bij een hardloopgroep aan te sluiten. Dan heb je weliswaar met vaste tijden te maken, maar het betekent tevens dat je bij een beetje regen of een moe lijf, toch eerder die sportschoenen aantrekt. Je wilt immers niet afhaken. Bovendien is het nog gezellig ook.

In alle gevallen geldt dat je je moment moet pakken als het ook maar even kan. Vaak zijn het moeders die dit egoïstisch vinden, maar een vermoeide moeder is ook niet zo gezellig. En met het sporten geef je bovendien een mooi voorbeeld aan je kinderen van hoe je goed voor jezelf zorgt en gezond blijft. Ga sporten, maak die afspraak met jezelf, en houd je eraan. Levert je veel op!