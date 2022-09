‘Jongerenhunt’ in onze gemeente spektakelstuk

‘Wat is hier loos?’, vroegen sommige buurtbewoners zich af. Voor wie niet op de hoogte was zal het inderdaad een vreemd schouwspel zijn geweest. Overal rennende jongeren, gekleed in witte overalls, achtervolgd door politieagenten op de fiets en motor.

Op initiatief van het LINK Jongerenwerk is in samenwerking met de politie het spel ‘Jongerenhunt’ bedacht. Doel van het spel is onder meer om de kloof tussen jongeren en de politie te verkleinen. Zo’n kleine tachtig jongeren hadden zich gemeld op het plein bij de Singel in Edam.

Op drie verschillende plaatsen waren er stempelposten opgezet waar de jongeren stempels moesten bemachtigen zónder gepakt te worden door de politie. Het was een prachtig gezicht: vele enthousiaste tieners die door de straten en steegjes renden en zich buiten adem op de meest creatieve plekken verstopten.