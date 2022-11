Feyenoord heeft niets te duchten van FC Volendam: 0-2

Jongetjes kansloos tegen de mannen

Aan het eind van de ruim negentig minuten FC Volendam-Feyenoord klonk er applaus en een spreekkoor van het thuispubliek, voor de enige man aan Volendam-zijde die dat afdwong. Met een reeks aan reddingen voorkwam Filip Stankovic dat de thuisploeg niet naar een riante nederlaag werd gespeeld. Zijn medespelers waren het grootste gedeelte van de wedstrijd speelbal van de ploeg uit Rotterdam, die donderdagavond nog Europees had gespeeld en dankzij een 1-0 overwinning op Lazio Roma poulewinnaar werd. In niets bleek dat Feyenoord enkele dagen eerder een inspanning had geleverd: Volendam speelde zonder gif en maakte het de bezoekers pas in de slotfase moeilijk: 0-2. Door Eddy Veerman

Feyenoord zit er continu kort op, ervaart ook Gaetano Oristanio. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

De plaatselijke FC had deze week te kampen met een ziekenboeg en waar anderen herstelden, bleek Derry John Murkin vlak voor de wedstrijd aangestoken en ontbrak daardoor. Meteen bleek Volendam aan een van de zijkanten kwetsbaar. Brian Plat tastte mis, waardoor Igor Paixao tijd kreeg om de bal voor te geven. Damon Mirani greep op tijd in, zodat een vroege 0-1 kon worden voorkomen. In de negende minuut liet de linkerkant (Dean James en Ibrahim el Kadiri) zich simpel in de luren leggen door Javairo Dilrosun, maar Filip Stankovic bracht redding, zoals hij even later nog eens deed toen Benaissa Benamar laconiek uitverdedigde.

Zo kwam Volendam maar niet van het eigen doel af. Bij een volgende situatie belandde de bal na een botsing van twee Volendam-verdedigers voor de voeten van Lutsharel Geertruida, die keihard over schoot. Er was nog niet eens een kwartier gespeeld, toen het volgende gevaar dreigde na geklungel bij het uitverdedigen: Danilo zag evenzeer Stankovic redden. Een minuut later stond de spits alsnog vrij bij een voorzet vanaf de zijkant en had alle tijd om de hoek uit te zoeken.

De eerste keer dat de thuisclub een echt doelpoging kon ondernemen, was in de 29e minuut, toen Daryl van Mieghem op zo’n twintig meter van het doel een vrije trap mocht nemen. Die zeilde centimeters over het doel van Justin Bijlow. Diezelfde Bijlow werd even later tot een redding gedwongen bij wederom een inzet van Van Mieghem, waarbij aangetekend dat de beelden waarschijnlijk achteraf gezien hadden uitgewezen dat het buitenspel was.

Weer een paar minuten later stond El Kadiri in verdedigend opzicht te slapen en eindigde een daaropvolgende klutsbal boven op de lat van Volendam. Een Feyenoord-aanval later liep Gaetano Oristanio niet mee, waardoor uiteindelijk de bal bij de tweede paal kansrijk werd, maar tot corner kon worden verwerkt. Werkelijk op kinderlijke wijze viel nog vlak voor rust de 0-2. El Kadiri liet zich eerst als een pupil van de bal zetten, na balherovering dacht Carel Eiting Van Mieghem weg te sturen, maar Oristanio had dat niet in de gaten, pakte de bal en was die net zo snel weer kwijt. In de tegenstoot degradeerde Sebastiaan Szymanski de Volendamse verdediging tot figuranten en ramde heel fraai 0-2 tegendraads binnen.

Op slag van rust deed Volendam nog van spreken, toen Plat een afgeslagen bal ineens met rechts op het Feyenoord-doel afvuurde. Via een Rotterdams lichaam zoefde de bal millimeters naast.

Al vrij snel na rust diende zich met het uitvallen van Robert Mühren (nadat Gerson Trauner het hoofd tegen dat van de Volendammer plantte) een volgende tegenvaller aan bij Volendam, dat de geblesseerde Franco Antonucci pas na de winterstop weer hoopt te begroeten. Lequincio Zeefuik werd ingebracht. Ook Xavier Mbuyamba kon de wedstrijd niet volmaken bij Volendam, dat twintig minuten voor tijd pas weer iets van doelgevaar liet zien. Oristanio probeerde het van buiten de zestien met gevoel, liet Bijlow wel schrikken, maar de bal zeilde net over diens doel.

Het leidde tot een offensiefje, waarbij een poging van invaller Oskar Buur naast vloog. Toen Oristanio vervolgens aan de bal te veel wilde en Feyenoord kon uitbreken zag het er verdedigend weer hopeloos uit bij Volendam, dat Stankovic (redding op poging van Kökcu) andermaal mocht danken. Een kwartier voor tijd kwam Henk Veerman binnen de lijnen, alsmede Deron Payne, die daarmee debuteerde. Het leidde nog tot enkele scrimmages, maar Feyenoord bezweek niet.