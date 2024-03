Voor op de zaak én bij u thuis

Jonk & De Boer Elektrotechniek: ervaren elektriciens, lekker dichtbij

Ze hebben samen ruim dertig jaar ervaring onder de riem en kwamen ter wereld met twee rechterhanden: Chris Jonk en Pierre de Boer van Jonk & De Boer Elektrotechniek. Beide heren zijn erkend (InstallQ) elektrotechnisch installateur en zonnepanelen installateur en droegen met mooie projecten al flink bij aan duurzaamheidsdoelen, op zowel de zakelijke als particuliere markt. Het Volendamse duo is gespecialiseerd in de verduurzaming van woningen, winkelruimtes en bedrijfspanden en doet alles op het gebied van elektrotechniek. Elektrische installaties, (LED)verlichting, domotica, zonnepanelen en laadpalen, inclusief inspectie en keuring van de meterkast.

Chris steekt van wal: „Zowel Pierre als ikzelf werkten meer dan tien jaar in loondienst bij grotere bedrijven in elektrotechniek en in 2020 onderzochten we voorzichtig de mogelijkheden een eigen bedrijf te starten. We zagen het wel zitten met elkaar. Uit de ambitie om het verschil te maken in ons vak, is Jonk & De Boer Elektrotechniek geboren.”

‘‘De aanschaf van zonnepanelen is nog steeds een verstandige en duurzame investering”

,,Wij willen kwaliteit leveren en goede service. Doe je dat, dan weten opdrachtgevers je snel te vinden. Inmiddels zijn we gespecialiseerd in zonnepanelen, maken we meterkasten toekomstbestendig en verzorgen we de elektra bij badkamer- en keukenrenovaties, maar ook bij de verbouw van een complete woning, winkelpand of bedrijfsgebouw. Op dit moment leggen we bijvoorbeeld in een winkel alle elektra nieuw aan. De nieuwe huurder wilde het oude eruit en alles nieuw erin. In zo’n geval denken we mee over de plaatsing van stopcontacten en vernieuwen we de meterkast van onder tot boven. Een mooie klus.”

Veilig het dak op

Een van de belangrijkste diensten die Jonk & De Boer Elektrotechniek aanbiedt, is de installatie van zonnepanelen. Het bedrijf ziet daar nog veel potentie. Pierre: „Veel bedrijfsunits in Volendam hebben platte daken. Heel veel daarvan zijn nog onbenut. Dat is jammer. Een plat dak is de perfecte plaats om zonnepanelen te plaatsen omdat ze flexibeler zijn qua plaatsing. Op een plat dak kun je met de hellingsgraad de ideale positionering bepalen ten opzichte van de zon voor een optimaal rendement.”

‘‘Wij doen alles in eigen beheer en gaan zelf het dak op om de zonne-installatie aan te leggen”

„Wij doen alles in eigen beheer,” vult Chris aan. „We stellen in overleg met de klant een legplan op, brengen op basis daarvan een offerte uit en gaan uiteindelijk zelf het dak op om de zonne-installatie aan te leggen. Zo hebben we controle over de kwaliteit en de snelheid van het werk. Dat doen we overigens uitsluitend op een veilige manier. We maken altijd gebruik van een steiger en valbeveiliging. Zonder beveiliging gaan we echt het dak niet op!”

Salderingsregeling nog van kracht

Het was even spannend toen de overheid de salderingsregeling af dreigde te schaffen. „Dat is gelukkig van de baan,” vertelt Chris. „De aanschaf van zonnepanelen is daarom nog steeds een verstandige en duurzame investering.” De salderingsregeling, die de teruglevering van overtollige zonne-energie aan het elektriciteitsnet compenseert, biedt huishoudens en bedrijven een aantrekkelijke manier om de kosten te verlagen en bij te dragen aan duurzame energie. „Door nu zonnepanelen aan te schaffen, profiteer je nog steeds van de voordelen van deze regeling, terwijl je tegelijkertijd de energierekening verlaagt en je steentje bijdraagt aan het klimaat,” legt Pierre uit.

De elektricien voor bij u thuis

Jonk & De Boer is vaak bij de mensen thuis te vinden, voor zeer uiteenlopende werkzaamheden. Chris: „Die klussen variëren. Soms gaat het om nieuwe lichtschakelaars in de slaapkamer. Dat zijn de klusjes die we makkelijk tussendoor doen. Maar we leggen ook aansluitingen om als iemand een nieuwe keuken, uitbouw of badkamer krijgt. Of wanneer iemand extra lichtpunten in de tuin wil.”

Pierre vult aan: „Ander voorbeeld: je hebt de wens om van het gas af te gaan en over te stappen op elektrisch koken, of je wilt een warmtepomp installeren. De kans is dan groot dat je tegen de grenzen van de huidige elektra-aansluiting aanloopt. De zogeheten ‘oude’ 1-fase aansluiting is in veel gevallen onvoldoende en moet dan worden aangepast naar een 3-fase aansluiting voor meer capaciteit. Zeker als je daarbij ook nog elektrisch rijdt. Wij onderzoeken in zo’n geval wat mogelijk is. Vervolgens adviseren we over de beste en meest veilige oplossing en voeren de nodige aanpassingen uit aan de meterkast.”

‘‘Soms weten mensen niet waar ze elektrotechnisch aan moeten denken bij een verbouwing. Wij brengen die punten onder de aandacht en adviseren over de beste oplossing”

Wat Jonk & De Boer Elektrotechniek onderscheidt, is hun persoonlijke aanpak en Volendamse doenersmentaliteit. Bovendien: afspraak is afspraak en voor minder dan uitstekende kwaliteit komen ze niet langs. Chris en Pierre denken graag actief mee met de klant om tot het beste resultaat te komen. „Soms weten mensen niet waar ze elektrotechnisch allemaal aan moeten denken bij een verbouwing. Wij brengen die punten onder de aandacht en adviseren daarbij. En bij een winkelverbouwing kunnen we een compleet lichtplan ontwikkelen in samenwerking met onze vaste partner,” legt Pierre uit. Deze betrokkenheid, in combinatie met flexibele offertes die zich aanpassen aan de behoeften van de klant, maakt Jonk & De Boer een flexibele, betrouwbare partij voor elke elektrotechnische klus in en om het huis, maar ook op grotere schaal bij bedrijfspanden.