Joop en Gaar Schilder vieren diamanten huwelijk

,,Gewoon lekker door blijven gaan met ergerweren tegen elkaar én je verstand gebruiken”, luidt het antwoord van Joop Schilder en Gaar Smit (Kriek) op de vraag wat hem geheim achter zo’n lang huwelijk is. ,,Je kunt immers niet altijd de Kleintjes Pils in huis hebben…”

Op zondag 31 oktober waren Joop (85) en Gaar (84) zestig jaar getrouwd en bereikten daarmee de diamanten status. Burgemeester Sievers bezocht het echtpaar om deze mooie mijlpaal met hen te vieren. 67 jaar geleden ontmoetten Joop en Gaar elkaar op de dijk.

,,We waren 18 en 17 toen we verkering kregen. Na zeven jaar verkering zijn we getrouwd”, vertelt Gaar. Joop en Gaar hopen nog lang gezond en vitaal te blijven. ,,Dat is toch alles wat je je kunt wensen? Op naar de zeventig jarige huwelijksstatus!”